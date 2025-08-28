Sorteggi Champions League, orario e dove vederli oggi in TV e streaming: fasce e squadre

Oggi alle 18 il sorteggio per Napoli, Inter, Atalanta e Juventus del calendario e delle avversarie della Champions League 2025-2026 nella fase a girone unico. Tutte le info su dove seguire in diretta tv, in streaming, in chiaro e gratis il sorteggio dal Grimaldi Forum di Monte Carlo.

Giovedì 28 agosto è il giorno del sorteggio del calendario della prima fase di Champions League 2025-2026. A partire dalle 18:00, con diretta tv in chiaro gratis su TV8, si conoscerà la griglia delle partite del girone unico con 36 squadre divise in 4 fasce. Saranno estratte le avversarie abbinate a Napoli, Inter, Atalanta e Juventus che disputeranno 4 partite in trasferta e altrettante in casa, nella speranza di piazzarsi tutte nella griglia delle qualificate al percorso a eliminazione diretta. La diretta dell'evento da Monte Carlo sarà trasmessa in tv anche da Sky Sport 24, ma sarà possibile vederla in streaming su Sky GO, Amazon Prime Video, NOW oppure – ma in questo caso in forma del tutto gratuita – collegandosi al sito della Uefa oppure al canale YouTube di Sky Sport.

L'inizio della Champions e del mini-campionato articolato su 8 turni è previsto per la seconda metà di settembre (tra il 16 e il 18 si disputa la 1ª giornata), ultima giornata (8ª) fissata per il 28 gennaio 2026. Orari e date precise dei match saranno diffusi dopo la composizione del tabellone degli incontri, al massimo entro sabato 30 agosto.

Champions League, a che ora il sorteggio della fase campionato: l'orario

Il sorteggio della fase a gruppo unico di Champions avverrà il 28 settembre e si svolgerà nella cornice del "Grimaldi Forum" di Monte Carlo (nel Principato di Monaco) a partire dalle ore 18, quando inizierà il collegamento con la sede dell'evento e si procederà all'elenco delle 36 squadre suddivise in 4 fasce.

Dove vedere i sorteggi della Champions League in tv e streaming

La buona notizia per i tifosi delle squadre italiane è che il sorteggio della Champions League 2025-2026 sarà visibile anche gratuitamente. Dove e come vederlo? Sintonizzandosi sul canale TV8 per la diretta tv che sarà in chiaro e senza costi aggiuntivi. La diretta in streaming e in chiaro sarà assicurata dal sito ufficiale della Uefa e dal canale YouTube di Sky Sport. La diretta TV, invece, sarà trasmessa da Sky Sport 24. Evento in onda anche su Amazon Prime Video, Sky GO e NOW.

I criteri dei sorteggi di Champions: fasce e squadre

Le squadre qualificate alla Champions League 2025-2026 sono 36 e divise in 4 fasce stilate in base al coefficiente nel Ranking Uefa. Il Paris Saint-Germain, detentore del trofeo, è diritto in prima fascia, laddove si trova anche l'Inter finalista della scorsa edizione. La Juventus e l'Atalanta sono in seconda, il Napoli in terza. Di seguito la lista completa della fasce:

Prima fascia – Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter , Liverpool, PSG, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Barcellona.

– Bayern Monaco, Borussia Dortmund, , Liverpool, PSG, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Barcellona. Seconda fascia -Arsenal, Atalanta , Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Benfica, Club Brugge, Eintracht Francoforte, Juventus , Villarreal.

-Arsenal, , Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Benfica, Club Brugge, Eintracht Francoforte, , Villarreal. Terza fascia – Tottenham, Psv Eindhoven, Ajax, Napoli , Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt, Marsiglia.

– Tottenham, Psv Eindhoven, Ajax, , Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt, Marsiglia. Quarta fascia – Newcastle, Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao, Union Saint-Gilloise, Kayirat Almaty, Pafos, Copenaghen, Ferencvaros.

La procedura e i criteri del regolamento. Per comprendere bene quali sono procedura e criteri adottati si può fare riferimento a quanto indicato sul sito della Federazione. Da un'urna saranno estratte le palline con i nomi dei club, a partire da quelle inserite prima fascia. Una volta scoperto il nome, toccherà poi al software indicare in maniera casuale le 8 avversarie, estratte due per fascia. Si seguirà lo stesso procedimento per tutte le altre squadre elencate nelle altre fasce fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti. In questa fase non si giocheranno derby nazionali e solo un massimo di due avversarie potranno provenire dalla stessa federazione.

Chi passa alla fase a eliminazione diretta. Le prime otto classificate al termine del girone unico passano direttamente agli ottavi di finale, quelle piazzata dalla 9ª alla 24ª posizione disputeranno i playoff per accedere agli ottavi. Le ultime 12 sono eliminate.

Quando inizia la Champions League 2025/26: le date

Dal 16 al 18 settembre si giocherà la prima giornata della Champions, con gare previste dal martedì al giovedì poiché né Europa League né Conference prenderanno ancora il via. Ultima giornata, l'ottava, prevista per il 28 gennaio. Di seguito il calendario della prima fase, giornata per giornata:

1ª giornata: 16-18 settembre 2025

16-18 settembre 2025 2ª giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025

30 settembre-1 ottobre 2025 3ª giornata: 21-22 ottobre 2025

21-22 ottobre 2025 4ª giornata: 4-5 novembre 2025

4-5 novembre 2025 5ª giornata: 25-26 novembre 2025

25-26 novembre 2025 6ª giornata: 9-10 dicembre 2025

9-10 dicembre 2025 7ª giornata: 20-21 gennaio 2026

20-21 gennaio 2026 8ª Giornata: 28 gennaio 2026

Il calendario degli incontri, con indicazione precisa di date e orari di tutte le partite della prima fase, sarà stilato in seguito al sorteggio e comunicato entro sabato 30 agosto.