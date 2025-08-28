Sorteggi Champions League, le partite in diretta LIVE: fasce e avversarie di Napoli, Inter, Juve e Atalanta

La divisione per fasce avviene in base al ranking e per questo l'Inter è l'unica italiana a essere presente in prima fascia. In seconda ci saranno invece Atalanta e Juve, mentre il Napoli campione d'Italia è stato inserito in terza fascia per il sorteggio di Champions League e dunque potrà incontrare gli avversari più insidiosi.

Per la squadra di Chivu, oltre al pericolo PSG, City e Real, ci sono l'Atletico Madrid e le insidie di quarta fascia come Newcastle e Galatasaray che saranno da tenere d'occhio anche per le altre italiane: il rischio del girone di ferro è davvero dietro l'angolo.