Sorteggi Champions League, le partite in diretta LIVE: fasce e avversarie di Napoli, Inter, Juve e Atalanta

Riparte la Champions League con l'edizione 2025/2026, la seconda con il nuovo format: oggi alle ore 18:00 al al Grimaldi Forum di Monte Carlo si terranno i sorteggi per la fase campionato, quella che decreterà le squadre che parteciperanno poi agli ottavi di finale. Ci saranno 36 squadre presenti tra cui Napoli, Inter, Atalanta e Juventus.
Come lo scorso anno i club partecipanti sono divise in 4 fasce da 9 squadre ognuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia assegnate tramite un software e che andranno a far parte di un girone unico. Ci sarà una sola classifica finale, dove le prime 8 andranno agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta.
Quando inizia la Champions League, le date della nuova stagione
Il via ufficiale della nuova Champions League è previsto per il 18 settembre, quando andranno in scena le prime partite della fase campionato. Per gli ottavi dovremo invece aspettare il mese di marzo, mentre la finale sarà il 30 maggio 2026 a Budapest.
- Prima giornata: 16–18 settembre 2025
- Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
- Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
- Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
- Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
- Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
- Settima giornata 7: 20/21 gennaio 2026
- Ottava giornata: 28 gennaio 2026
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
Il PSG comincerà la difesa al titolo
Tra poco comincerà il sorteggio della 71esima edizione della Champions League. Gli occhi saranno puntati anche sul PSG che a maggio a vinto per la prima volta la coppa battendo l'Inter in finale a Monaco di Baviera per 5-0. Per la prima volta nella storia i parigini saranno chiamati a difendere il titolo di Campioni d'Europa.
Come funziona il sorteggio del girone unico della Champions
Con il nuovo format anche il sorteggio ha cambiato la sua veste, abbandonando le classiche palline che venivano pescate per gli accoppiamenti del girone. Sarà tutto in formato elettronico, con il pulsante di estrazione che verrà premuto una volta all'inizio, attivando così la selezione casuale degli avversari, compreso chi gioca in casa e chi gioca in trasferta.
Champions League 2024/25, le fasce del sorteggio e le squadre qualificate
- Fascia 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona
- Fascia 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht, Club Brugge
- Fascia 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsiglia
- Fascia 4: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat
Napoli, Inter, Juve e Atalanta le italiane in Champions: fasce e possibili avversarie
La divisione per fasce avviene in base al ranking e per questo l'Inter è l'unica italiana a essere presente in prima fascia. In seconda ci saranno invece Atalanta e Juve, mentre il Napoli campione d'Italia è stato inserito in terza fascia per il sorteggio di Champions League e dunque potrà incontrare gli avversari più insidiosi.
Per la squadra di Chivu, oltre al pericolo PSG, City e Real, ci sono l'Atletico Madrid e le insidie di quarta fascia come Newcastle e Galatasaray che saranno da tenere d'occhio anche per le altre italiane: il rischio del girone di ferro è davvero dietro l'angolo.
Dove vedere i sorteggi della Champions League 2025/26 in tv e diretta streaming
Il sorteggio della fase campionato della Champions League sarà trasmesso in diretta tv su SkySport 24 e in streaming su Amazon Prime Video, Sky GO e NOW. I tifosi italiani però avranno a disposizione anche la trasmissione in diretta in chiaro su TV8, accessibile gratuitamente e senza alcun abbonamento.