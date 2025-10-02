Sono in vendita i biglietti per una cena con la madre di Lamine Yamal, a prezzi esorbitanti

La fama avvolge chi ne è il protagonista, ma non solo, anche i più vicini a lui. È la storia di Yamal e dei suoi genitori, questa volta però non è il padre a far parlare di sé, ma Sheila Ebana, la madre del calciatore. Protagonista di un evento di gala, sarà possibile cenare con lei e conoscerla pagando per partecipare. I biglietti, che possono raggiungere prezzi fino a 800€, stanno già andando a ruba e tutti sembrano volere sfruttare l'occasione per "cenare con la mamma di Yamal".

Il talento spagnolo sta sempre più attirando l'attenzione dei riflettori, non solo per le sue giocate. In forza al Barcellona sta conquistando i palcoscenici mondiali, dimostrandosi all'altezza di competere con i grandi del calcio nonostante la sua giovane età, solo 18 anni. Numeri da capogiro e prestazioni autorevoli, i tifosi del Barca rivedono in lui un altro gioiello uscito dalla cantera blaugrana e sperano che Yamal possa finalmente essere l'erede di Messi. Con l'attenzione mediatica che gravita attorno a lui ogni mossa deve essere ponderata, non solo le sue, anche quelle di chi gli sta attorno, proprio come i suoi genitori.

Il padre non è nuovo alle critiche e ha dimostrato più volte di non saper ignorare le critiche. Proprio come nel recente caso social in cui, con ironia, ha dichiarato di "vivere alle spalle del figlio" dando così ragione a quella fetta di hater seriali che lo accusavano di ciò. Atteggiamenti spesso provocatori e sopra le righe, che in più di un'occasione gli sono stati fatti notare come non consoni al mondo del Barcellona, soprattutto se si è il genitore del giocatore più forte e promettente della squadra. Questa volta, però, va detto che l'ex marito non c'entra: è stata la madre a essere presa di mira.

L'evento a Londra tra critiche social: Yamal non ci sarà

Un evento più unico che mai, promettono gli organizzatori di Jen C Events, una cena di lusso in cui si potrà: "Incontrare la madre del miglior calciatore del mondo". L'invito, sponsorizzato da Sheila Ebana stessa e dalla compagnia che gestirà la serata, ha ricevuto subito critiche e attenzioni dal mondo dei social. Per alcuni è un modo per sfruttare la fama del figlio per ottenere visibilità, per altri invece una possibilità per conoscere meglio la realtà che ruota attorno al loro idolo sportivo. I prezzi dei biglietti sono da capogiro e secondo lo staff starebbero andando a ruba: si parte da un minimo di 150 euro, a un massimo di 350. Un'opzione da veri VIP che include un tavolo privato e la possibilità di scattare una foto con l'ospite d'eccezione.

La serata ruoterà intorno a lei e solo lei, su questo gli organizzatori ci hanno tenuto a fare molta chiarezza. Non vogliono che le persone possano confondersi, anche perché sarebbe fisicamente impossibile per Yamal poter partecipare all'evento. Si terrà infatti il 7 novembre a Londra, a due giorni di distanza dalla trasferta del Barcellona contro il Celta Vigo. Nonostante l'assenza, già dichiarata, gli organizzatori sperano di fare sold out puntando sul cognome del calciatore e sulla figura della madre, che ha più volte parlato dei suoi sacrifici per permettere al baby prodigio di poter giocare a calcio.