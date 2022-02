“Sono entrati Bentancur e Kulusevski e il Tottenham ha perso”: pressione su Conte e Paratici Antonio Conte e Fabio Paratici continuano ad essere sotto pressione al Tottenham specie dopo il ko col Southampton. Occhi puntati sui nuovi acquisti: “Sono entrati Bentancur e Kulusevski e il Tottenham ha perso”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo l'esordio assoluto in FA Cup lo scorso 5 febbraio contro il Brighton, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski hanno giocato per la prima volta con la maglia del Tottenham anche in Premier League. Non proprio memorabile il ricordo della notte scorsa che ha visto i due ex juventini entrare a gara in corso nel momento in cui gli Spurs sono crollati sotto i colpi del Southampton. Il 2-3 finale è una doccia gelata per Antonio Conte che si è fatto rimontare il vantaggio di 2-1 in tre minuti. Avanti per 2-1 fino all’79’, il Tottenham si è fatto superare dal Southampton per 2-3 nei tre minuti successivi. Bentancur ha fatto il suo ingresso in campo al 60′, mentre Kulusevski è entrato al 76′.

Proprio nel momento in cui Kane e compagni hanno subito il ritorno degli ospiti capaci di ribaltare le sorti della partita trascinati dal gol di Adams e dai due assist del genio di Warde-Prowse. A fine gara Conte si è mostrato ovviamente rammaricato per quanto accaduto: "Dobbiamo migliorare sotto molti aspetti. La strada davanti a noi è molto lunga". Nessun colpevole in particolare per l'ex allenatore dell'Inter, ma solo un momento delicato da gestire con il gruppo. Per qualcuno però l'allenatore salentino avrebbe sbagliato le sostituzioni. Il fatto che i due gol siano arrivati dopo gli ingressi in campo di Bentancur e Kulusevski, ha fatto storcere il naso a Tim Sherwood, ex allenatore del Tottenham, che al termine della gara si è scagliato proprio contro i due nuovi acquisti degli Spurs: "Appena sono entrati in campo, il Tottenham ha perso".

In realtà però l'analisi di Sherwood è più dettagliata e parla dell'ingresso in campo di Bentancur e Kulusevski come di un fattore deleterio per l'equilibrio di squadra poiché avrebbero cambiato l'assetto tattico della formazione iniziale. "Richiama Kulusevski e Bentancur e cambiano il gioco: appena entrano in campo il Tottenham perde". Un commento che però va controcorrente rispetto al pensiero comune dei tifosi del Tottenham che invece hanno esaltato molto la prestazione di Bentancur capace di prendersi in mano il centrocampo e mostrarsi molto a suo agio nel sistema di gioco di Conte. L'uruguaiano si è infatti meritato un 7 in pagella.

"Ha aggiunto un tocco di classe al reparto" scrivono in Inghilterra mentre per Kulusevski invece si sottolinea comunque la prova sufficiente dello svedese che si è trovato nel pieno della rimonta del Southampton. Questo è un chiaro segnale di come l'opinione pubblica inglese abbia messo sotto pressione sia Conte che lo stesso Paratici, con quest'ultimo spesso in discussione nelle ultime settimane per via del suo deludente mercato di riparazione (prima che piazzasse i due colpi dalla Juve).

Era già successo in occasione della aspre critiche piovute sul responsabile di mercato del Tottenham dopo la papera di Gollini in Carabao Cup. L'ex portiere dell'Atalanta finì al centro dell'attenzione insieme allo stesso Paratici e anche Antonio Conte. L'unica colpa del tecnico salentino era di fatto quella di aver avallato la scelta di Paratici di acquistare l'estremo difensore. Ora il dito è nuovamente puntato sui due ex Juve per gli arrivi di Bentancur e Kulusevski, nonostante siano stati palesemente apprezzati dai tifosi degli Spurs dopo il loro ingresso in campo.

Il Tottenham attualmente è fermo al settimo posto in classifica con 36 punti e ha perso le ultime due gare consecutive contro Chelsea e Southampton. Il popolo degli Spurs si aspettava molto dal tecnico salentino ma i recenti risultati di certo non lo aiutano. "È preoccupante, per una squadra con le ambizioni del Tottenham, subire due gol così" scrive il Telegraph puntando ancora il dito contro l'allenatore che comunque, fino alle due disattenzione sulle due reti subite, aveva giocato una gara molto importante.