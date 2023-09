Son rifiuta il selfie con una tifosa: non può toccare il suo telefono, è della marca sbagliata L’attaccante del Tottenham ha inizialmente rifiutato il selfie con una tifosa, che non aveva lo smartphone giusto per scattarsi una foto con Son.

A cura di Alessio Morra

Dopo l'addio di Harry Kane, Heung-Min Son è diventato la stella assoluta del Tottenham. L'attaccante coreano sta continuando a brillare in campo ed è ora l'idolo incontrastato della tifoseria Spurs. In tanti vorrebbero farsi un selfie con lui, ma chi riesce a beccarlo deve rispettare alcune regole, altrimenti non avrà la chance di scattarsi una foto ricordo con Son. Un video spuntato su TikTok ha acceso la luce su questa curiosa situazione.

Son ha risposto alla convocazione della nazionale coreana, che in questo mese di settembre disputa due amichevoli in terra britannica. La prima in Galles, la seconda a Newcastle contro l'Arabia Saudita guidata da Roberto Mancini. Una fortuna per qualche tifoso più accanito degli Spurs, che sapevano dove poter trovare il calciatore. Una sua fan è riuscita a incrociarlo e gli ha chiesto un selfie. Son ha detto sì, ma al momento di farsi la foto si è poi fermato. Il gran rifiuto. O meglio un rifiuto a metà. Perché a quella ragazza ha detto no quando lei ha tirato fuori un iPhone.

L'attaccante del Tottenham quando lo ha visto si è scusato e ha detto alla ragazza che non poteva scattarsi una foto con quello smartphone. Uno stop momentaneo, perché a Son è stato dato un telefono prodotto da un'altra casa. E a quel punto, con il sorriso, il calciatore si è scattato la foto con la tifosa, che con sé aveva anche una maglietta del Tottenham con nome e numero del suo beniamino.

Ma perché il calciatore aveva detto no alla foto con l'iPhone? La risposta è semplice. Son quest'estate è diventato testimonial della Samsung e per contratto, come testimonia anche un video sbucato su TikTok, non può scattare selfie con smartphone di altre società né può toccare telefoni che non siano della Samsung. Ora tutti i tifosi che avranno la possibilità di incontrarlo sanno che con Son non potranno fare selfie con qualunque tipo di smartphone.