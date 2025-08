Son Heung-min ha già trovato la nuova squadra dopo l’annuncio improvviso dell’addio al Tottenham

Son Heung-min lascerà il Tottenham dopo dieci anni. L'annuncio calciatore sudcoreano nella conferenza stampa alla vigilia della partita amichevole contro il Newcastle. Un fulmine a ciel sereno per gli Spurs ma da qualche settimana c'era la sensazione che l'attaccante 33enne, arrivato in Premier League dal Bayer Leverkusen nel 2015, potesse aver concluso il suo percorso in Inghilterra.

Il forte attaccante ha collezionato più di 450 presenze con la maglia del Tottenham e, dopo aver vinto da capitano l'Europa League lo scorso maggio contro il Manchester United, ha deciso di voltare pagina e il suo futuro sarà in MLS con i Los Angeles FC.

Son saluta il Tottenham dopo dieci anni: “La decisione più difficile”

Son saluta gli Spurs dopo 454 partite scandite da 173 goal: ha accettato la proposta dei Los Angeles FC e gli ultimi dettagli dell'accordo sono in fase di negoziazione ma la trattativa è in fase avanzata. Queste le sue parole per comunicare la sua decisione in conferenza stampa: “Prima di iniziare la conferenza stampa, volevo annunciare che ho deciso di lasciare il club quest’estate. Lo faccio con tutto il rispetto per una società che mi sta aiutando con questa decisione. Per me si tratta della decisione più difficile che abbia mai preso nel corso della mia carriera. È stata veramente dura, ho tantissimi splendidi ricordi”.

Il calciatore sudcoreano, che quest'anno ha vissuto una stagione molto complicata a causa degli infortuni, ha motivato così la sua scelta: “Adesso ho bisogno di un nuovo ambiente per mettermi alla prova, sento che serve un cambiamento. Dieci anni sono tanti, sono arrivato a Londra che ero un ragazzino di 23 anni che non parlava inglese ed oggi lascio da uomo molto orgoglioso di quello che ha fatto”.

Lloris convince Son, il Tottenham vuole soffiare Kolo Muani alla Juve

Il LAFC ha battuto i concorrenti dall'Arabia Saudita anche grazie all'aiuto di Hugo Lloris, che è stato compagno di Son a Londra e si è trasferito negli Stati Uniti due anni fa.

Nel frattempo, gli Spurs dovranno colmare un enorme vuoto legato dal calciatore coreano in vista della nuova stagione: la squadra di Thomas Frank ha messo gli occhi su Randal Kolo Muani e cercherà di soffiarlo alla Juventus nei prossimi giorni.