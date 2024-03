Lloris in campo con la neve in MLS: a tratti non vede nulla, la sua espressione dice tutto Lloris non immaginava che sarebbe dovuto scendere in campo con la neve quando ha deciso di trasferirsi in MLS: la sua espressione durante l’ultima partita dei Los Angeles FC è eloquente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Hugo Lloris non immaginava che sarebbe dovuto scendere in campo con la neve quando ha scelto di fare un'esperienza in MLS. Alla sua seconda partita nel campionato americano, il portiere francese ha dovuto affrontare una forte nevicata in occasione della partita che Los Angeles FC ha giocato in casa di Real Salt Lake.

L'ex portiere del Tottenham, che ha lasciato la Premier League dopo 12 anni per negli USA a dicembre 2023, si è trovato spiazzato e lo stesso su può dire anche per il resto della squadra: il LAFC si è recato nello Utah per giocare la seconda gara della stagione e ha perso per 3-0 tra mille polemiche.

La gara è stata ritardata di due ore, per poi essere sospesa a causa di un fulmine appena quattro minuti dal calcio d'inizio. Il gioco è ripreso un'ora dopo, ma le cose sono solo peggiorate man mano che i minuti passavano: il campo era completamente coperto di neve.

Le condizioni erano davvero estreme si può intuire anche da alcune foto: Lloris sembravain difficoltà a tenere gli occhi aperti e i calciatori a far viaggiare il pallone sul terreno di gioco.

L'allenatore della LAFC, Steve Cherundolo, ha espresso la sua rabbia nei confronti della lega per aver lasciato che la partita continuasse: "Erano condizioni impossibili. Mi dispiace tantissimo per i giocatori, li abbiamo sottoposti a tutto questo. È stato uno dei peggiori eventi sportivi professionistici che abbia mai visto nella mia vita. La partita poteva e doveva essere annullata. Secondo me è stato un peccato dover giocare oggi".

Hugo Lloris si è fatto notare anche per una parata molto bella durante il match, come ha riportato tramite un video su X il club di Los Angeles: su un tiro ravvicinato, ma molto centrale, l'ex capitano della nazionale francese si è fatto trovare pronto mostrando i suoi riflessi. Qualche colpa, invece, ce l'ha sul secondo gol preso.

Lloris e i suoi compagni di squadra occupano il settimo posto nella Western Conference ma puntano a riprendersi già nel prossimo turno, quando giocheranno contro Sporting Kansas City il prossimo 10 marzo al Banc of California Stadium.