Il Tottenham vuole soffiare Kolo Muani alla Juve: la proposta che può cambiare il mercato per Tudor

Randal Kolo Muani è sempre al centro dei pensieri del mercato della Juventus ma i bianconeri devono stare molto attenti all'assalto del Tottenham. Il club inglese, vedendo le difficoltà della Vecchia Signora nel riuscire ad arrivare all'attaccante francese del Paris Saint-Germain starebbe pensando di presentare un'offerta al club della capitale transalpina per assicurarsi il giocatore.

L'attaccante si è ben integrato alla Juve e Igor Tudor sarebbe ben lieto di averlo anche il prossimo anno ma il club bianconero vorrebbe il calciatore in prestito mentre il PSG vorrebbe piazzarlo in maniera definitiva, visto che Luis Enrique non lo considera parte del progetto.

Il Tottenham vuole soffiare Kolo Muani alla Juventus

La Juventus, nonostante i continui contatti con il PSG, non ha raggiunto alcun accordo per Kolo Muani: i bianconeri vorrebbero acquisirlo con una formula che preveda un prestito con un diritto di riscatto che si trasforma in obbligo ad alcune condizioni ma i francesi vogliono essere sicuri di non ritrovarsi ancora il giocatore in rosa tra qualche mese. Tra la Juve e il giocatore ci sarebbe già un accordo di massima ma la vicenda di Vlahovic rallenta ancora di più il mercato della Vecchia Signora.

Nel frattempo altre pretendenti si stanno inserendo nella corsa al calciatore francese e la più decisa sarebbe il Tottenham, che vuole sfruttare questo stallo e provare a soffiare il calciatore alla Juve. Già l'anno scorso gli Spurs avevano messo nel mirino il giocatore e in questa sessione stanno ancora cercando di rafforzare il loro reparto offensivo: rispetto alla Juventus gli inglesi sono in grado di offrire al PSG un trasferimento definitivo e questo potrebbe essere un grande vantaggio per gli Spurs ma una vera disgrazia per i bianconeri, che devono puntare sulla volontà del calciatore di tornare a Torino. Ma non è tutto.

Anche altri importanti club inglesi starebbero pensando a Kolo Muani: il Manchester United e Newcastle stanno cercando un nuovo attaccante e il nome del francese e nelle loro liste. La Juventus dovrà velocizzare il suo lavoro sul mercato in uscita se vuole chiudere quanto prima l'operazione con il PSG onde evitare brutte sorprese a metà agosto, quando poi rimarrrebbero pochi giorni per mettersi alla ricerca di altri profili per rinforzare il reparto offensivo.