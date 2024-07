Sommer si allena con gli occhiali a Euro 2024, ma nessun vezzo: è l’arma segreta della Svizzera

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Yann Sommer e il segreto degli occhiali speciali in allenamento. Il portiere della Svizzera si prepara in vista dei quarti di finale degli Europei 2024 contro l'Inghilterra sfoggiando alla vigilia della sfida alla squadra di Southgate il suo trucco più noto. L'attuale portiere dell'Inter, che purtroppo per l'Italia abbiamo conosciuto in precedenza soprattutto in occasione del rigore parato a Jorginho e che ci è costato il secondo Mondiale di fila, ha indossato questi speciali occhiali da sole insieme al secondo portiere degli elvetici Gregor Kobel.

L'allenamento di Sommer con gli occhiali nel ritiro della Svizzera a Euro2021.

Gli occhiali speciali di Sommer: a cosa servono e come funzionano

Una gran sorpresa per coloro i quali non sapevano ancora il motivo per cui Sommer si allenasse con degli occhiali da sole. Prodotti dall'azienda giapponese VisionUp, funzionano a batteria e creano un effetto slow-motion dando un supporto ai portieri aiutandoli ad anticipare il movimento e a rendersi maggiormente reattivi quando gli avversari calciano in porta. Una novità che la Svizzera aveva infatti attuato in allenamento per Euro 2021 preparandosi contro la Francia (Sommer parò un rigore a Mbappé ndr) e che userà adesso anche agli Europei 2024.

Gli occhiali funzionano con un sistema creato per emettere luci lampeggianti e che si base su una serie di stimoli che rendono ciechi a intermittenza. L'obiettivo è quello di stimolare i muscoli del bulbo oculare e velocizzare i movimenti. Nello stesso momento si crea una sorta di effetto slow motion che allenta la capacità di reazione. Gli effetti certi si hanno dopo averli indossati per 15 minuti ogni 2-3 giorni per un periodo di 2-3 mesi. "Li ho usati per anni – disse Sommer in un'intervista -. È un allenamento per gli occhi, che ho sempre trovato utile".

L'allenamento speciale di Sommer contro l'Inghilterra per sognare un'altra notte speciale

Il modello di occhiali è stato utilizzato però anche da atleti di vari sport, tra cui tennis e baseball. Non è chiaro se il rigore parato da Sommer a Mbappé nel 2021 e che consentì alla Svizzera di raggiungere per la prima volta nella sua storia i quarti degli Europei fosse merito degli occhiali speciali che il portiere indossava in quel momento, ma è sicuramente un'arma per potersi preparare al meglio. Contro l'Inghilterra – partita dagli enormi stimoli – la Svizzera le proverà tutte per proseguire il suo sogno Europei e regalarsi un'altra notte magica.