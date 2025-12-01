Solo due giocatori del Napoli campione d’Italia nella Top 11 del Gran Galà del Calcio: domina l’Inter

Si è svolta a Milano il Gran Galà del Calcio 2025, serata in cui sono stati premiati i protagonisti della passata stagione di Serie A. Nonostante il Napoli abbia trionfato conquistando lo Scudetto e ottenuto riconoscimenti individuali come miglior club dell’anno, miglior allenatore per Antonio Conte e calciatore dell’anno per Scott McTominay, la squadra partenopea appare poco rappresentata nella Top 11.

La formazione ideale, selezionata dai premi del Gran Galà, è infatti dominata dall’Inter, che piazza ben cinque giocatori tra difesa, centrocampo e attacco. In porta troviamo Svilar della Roma, grande protagonista con una stagione di alto livello, capace di condurre la squadra al quinto posto finale.

La linea difensiva è quasi completamente nerazzurra, composta da Dumfries, Bastoni e Dimarco, con l’aggiunta del centrale Rrahmani. A centrocampo la scelta è più equilibrata: McTominay del Napoli, Barella dell’Inter e Reijnders, approdato al Manchester City dal Milan, completano la mediana.

In attacco spazio al capocannoniere Retegui dell’Atalanta, al compagno di nazionale Kean della Fiorentina e a Lautaro Martinez dell’Inter. Nonostante i numeri, Lukaku non trova posto nella Top 11, a dispetto dei due gol in più rispetto a Lautaro e del titolo conquistato con i nerazzurri.

A completare la Top 11 c’è il riconoscimento per il miglior allenatore, attribuito a Conte, a testimonianza del suo impatto immediato sulla squadra e delle strategie che hanno portato l’Inter a un rendimento eccezionale. L’evento ha confermato la supremazia dei nerazzurri in questa particolare selezione, mentre il Napoli, pur dominando la classifica, ottiene solo due rappresentanti nella squadra dei migliori.

Gran Galà del Calcio 2025, svelata la Top 11

La Top 11 del Gran Galà del Calcio (4-3-3): Svilar; Dumfries, Rrahmani, Bastoni, Dimarco; Barella, Reijnders, McTominay; Kean, Retegui, Lautaro Martinez. All. Conte.