video suggerito

Solo 5 calciatori dell’Inter hanno scritto un messaggio per Simone Inzaghi dopo il suo addio lampo Inzaghi ha dato l’addio all’Inter dopo la sconfitta nella finale di Champions ma sui social ha ricevuto i saluti di pochissimi calciatori della sua Inter: solo cinque gli hanno dedicato un pensiero. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La parentesi di Simone Inzaghi all'Inter termina dopo quattro anni nel modo più doloroso: la sconfitta in finale di Champions League con il PSG è stata il capolinea del progetto che si è concluso con una stagione senza titoli e un addio amarissimo consumato nel giro di pochi giorni. L'allenatore guiderà l’Al Hilal nella prossima stagione guadagnando uno stipendio mostruoso e soltanto pochi dei suoi ragazzi gli hanno dedicato un pensiero via social. Di sicuro non saranno mancati discorsi fra lui e il suo gruppo di giocatori, sempre unito davanti a tutte le sfide e ben consapevole di perdere l'allenatore dopo la finale.

Ma la piazza social ci dice che soltanto cinque calciatori gli hanno dedicato una foto e un messaggio come atto conclusivo della loro avventura insieme. Quasi tutti sono senatori della sua Inter, giocatori con i quali ha costruito un rapporto solido aiutandoli anche nelle loro carriere. Lo spiega bene il messaggio d'addio di Dimarco, forse il più sentito fra tutti, ma anche quello di Calhanoglu che con lui si è scoperto regista.

Chi sono i giocatori che hanno salutato Inzaghi sui social

Instagram non rappresenta la realtà dello spogliatoio, dove i discorsi avranno avuto un certo peso e tutti avranno contribuito a loro modo al saluto a Inzaghi. Ma soltanto cinque nerazzurri hanno lasciato trapelare le loro emozioni sui social mostrandole al pubblico. Dimarco è stato tra i primi con un lunghissimo messaggio dedicato a Inzaghi correlato da tante foto: "Sei stato per me come un fratello maggiore, un amico, una persona leale con cui condividere 4 anni bellissimi e quella stella che ci legherà per sempre". Lo ha seguito immediatamente Thuram che descrive l'ormai ex allenatore come un "grande Mister, e ancora più grande uomo".

Leggi anche Chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter dopo la fuga di Simone Inzaghi in Arabia Saudita

C'è poi chi ha dedicato a Inzaghi una storia: è il caso di Pavard, Bisseck e Calhanoglu che gli hanno dedicato una foto e poche parole di affetto e stima. Il turco in particolare aveva con lui un rapporto molto forte ed è stato influenzato dalla sua presenza in panchina: "Grazie Mister, hai sempre creduto in me dentro e fuori dal campo". Tutti gli altri, a partire dal capitano Lautaro Martinez fino ad arrivare ai grandi nomi Bastoni e Barella hanno preferito non esporsi pubblicamente, lasciando i saluti nello spazio privato dello spogliatoio.