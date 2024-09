video suggerito

Solet perde i sensi dopo un tremendo incidente di gioco: paura in campo, poi il sollievo Isaac Solet è finito in ospedale dopo un terribile incidente di gioco in Samsunspor e Goztepe. Fortunatamente il suo club ha annunciato che ha ripreso i sensi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Paura in Turchia durante la partita tra Samsunspor e Goztepe. Due calciatori sono stati protagonisti di un tremendo scontro aereo: ad avere la peggio è stato Isaac Solet che è rimasto apparentemente privo di sensi sul terreno di gioco. Colpo alla testa per il 23enne che è stato trasportato urgentemente in ospedale, con l'ambulanza che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco. Fortunatamente le sue condizioni sono in miglioramento come spiegato dal club attraverso un comunicato.

Tremendo scontro aereo in Turchia, Isaac Solet perde i sensi durante la partita

Solet si era scontrato con il difensore del Samsunspor Zeki Yavru. Dopo aver rimediato un colpo al capo, il giocatore della squadra ospite era caduto malissimo sul terreno di gioco, sbattendo di nuovo violentemente la testa. Subito si è scatenato il panico in campo perché le condizioni di Solet sono apparse preoccupanti. Immediato l'intervento dei sanitari, con la partita sospesa e compagni e avversari molto colpiti da quanto accaduto

Come sta Isaac Solet dopo il colpo alla testa

Il giocatore è stato immobilizzato in barella e trasportato dunque nel locale nosocomio. Il Goztepe in un comunicato ha fatto il punto sulle condizioni di salute di Solet, tranquillizzando tutti: "Il nostro giocatore Isaac Solet, colpito alla testa durante un contrasto aereo con un giocatore avversario nel primo minuto della partita contro il Samsunspor, ha perso conoscenza per un breve periodo, ma ora è cosciente e in buona salute. Gli trasmettiamo i nostri migliori auguri".

Sarà monitorato ancora in ospedale nelle prossime ore, per controlli di routine. Insomma un sospiro di sollievo per tutti. Il match nel frattempo è proseguito, con Zeki Yavru che invece ha ripreso senza problemi il suo posto sul terreno di gioco segnando anche l'autorete che ha portato in vantaggio gli avversari. Una giornata molto sfortunata dunque per lui, anche se alla fine il Samsunspor è riuscito a portare a casa i tre punti e la vittoria con un rocambolesco 4-3.