Un Ufo. In Giamaica. Avvistato in cielo. Un oggetto misterioso, rimasto in cielo per pochi secondi. Troppo piccolo per essere ripreso, aveva luci lampeggianti intorno. Chris Smalling è in vacanza con la moglie, Sam Cooke, e i figli. Gode un po' di meritato riposo dopo le fatiche del campionato e di quelle alle quali dovrà sottoporsi con l'arrivo sulla panchina della Roma di José Mourinho.

Durante il soggiorno ai Caraibi al calciatore e alla consorte è capitato qualcosa di molto strano. La suggestione può fare brutti scherzi, la coppia invece giura che è tutto verso. E che l'avvistamento è stato reale, non frutto di qualche ‘stimolatore' della fantasia che rende incredibilmente ‘cosmico' tutto ciò che è intorno. A raccontare cosa è stata la consorte del difensore giallorosso, lo ha fatto pubblicando una story su Instagram parlando di quell'esperienza allucinante.

Giuro che non eravamo sotto effetto du funghetti magici o cose del genere – l'incipit del post di Sam Cook – ma io e Chris abbiamo visto l'Ufo più assurdo di sempre. Non era un oggetto rimasto in alto nel cielo per pochi secondi, che sarebbe potuto essere anche un aeroplano. È volato giù in basso davanti a noi, poi si è girato ed è decollato di nuovo in alto nel cielo e siamo dovuti andare via.

Possibile che né il calciatore né la moglie abbiano avuto la freddezza in quel momento di impugnare lo smartphone e riprendere tutta la scena? C'è una spiegazione.

Eravamo entrambi molto sorpresi e spiazzati per prendere i cellulari e metterci a filmare la scena. Avremmo potuto farlo mentre stava volando verso di noi ma era anche troppo piccolo per essere ripreso. E poi non volevamo distogliere lo sguardo per timore di non vederlo più.

Com'era fatto l'Ufo? Luci lampeggianti a parte, presentava alcune caratteristiche che la donna e Smalling sono riusciti a scorgere nonostante l'imbarazzo per quella situazione surreale.