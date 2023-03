Sivasspor-Fiorentina dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference Sivasspor-Fiorentina è la partita di ritorno degli ottavi di Conference League: si gioca oggi giovedì 16 marzo allo stadio Yeni 4 Eylül con fischio d’inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le ultime sulle formazioni di Italiano e Çalimbay.

A cura di Vito Lamorte

Sivasspor–Fiorentina, dove vederla in TV e streaming.

La Fiorentina cerca il pass per i quarti di finale della Conference League 2022-2023 in casa del Sivasspor. La Viola parte con un piccolo vantaggio dopo la vittoria per 1-0 della partita d'andata degli ottavi ma in Turchia dovrà fare una gara perfetta per entrare tra le migliori otto squadre della terza competizione UEFA per club. Si gioca oggi, giovedì 16 marzo, allo stadio Yeni 4 Eylül di Sivas con fischio d'inizio alle ore 18:45. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A decidere la partita del Franchi era stato un gol di Antonin Barak ma la Fiorentina è stata padrona del campo per lunghi tratti ma è mancata nella fase realizzativa, con occasioni clamorose non sfruttate come quelle di Jovic e Bonaventura oltre alla sfortunata traversa colpita da Castrovilli. La Viola nell'ultimo turno di Serie A ha vinto 2-0 in casa della Cremonese mentre il Sivasspor è uscita sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro l'Istanbulspor.

Le ultime notizie sulle formazioni di Sivasspor-Fiorentina. Non ci sarà Max Gradel, espulso nella partita di andata. Italiano non potrà contare sullo squalificato Biraghi: in attacco ballottaggio tra Cabral e Jovic.

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt. Allenatore: Çalimbay.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Ranieri; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Partita: Sivasspor-Fiorentina

Dove si gioca: stadio Yeni 4 Eylül, Sivas

Quando si gioca: giovedì 16 marzo 2023

Orario: 18.45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go

Competizione: Conference League, ritorno degli ottavi di finale

Dove vedere Sivasspor-Fiorentina in TV: TV8, Sky o DAZN

La gara tra Sivasspor e Fiorentina sarà trasmessa in diretta TV da DAZN, accedendo all'app della piattaforma oppure usando una console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSIVION BOX, e da Sky, sui canali Sky Sport Footaball (canale 203) e Sky Sport (canale 254).

Per DAZN la telecronaca sarà di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Manuel Pasqual mentre a raccontare la partita per Sky sarà Massimo Marianella.

Sivasspor-Fiorentina, dove vederla in streaming

Sivasspor-Fiorentina si potrà seguire anche in streaming su DAZN, collegandosi da dispositivi fissi o mobile tramite l'app; oppure tramite Sky Go, che permette la visione del match solo per gli abbonati Sky.

Sivasspor-Fiorentina, le probabili formazioni

Il Sivasspor deve provare a ribaltare il risultato e proporrà un 4-3-3 offensivo con Saiz e Yesilyurt a supportare Caicedo nel trio d'attacco e a centrocampo ci saranno H. Arslan, Cofie e Charisis. In porta Vural con Paluli, Appindangoyé, Goutas e Ciftci a comporre la difesa.

Italiano proporrà il tridente Ikoné, Cabral e Nico Gonzalez, con Bonaventura, Amrabat e Mandragora in mediana e la linea difensiva davanti a Terracciano composta da Dodò, Milenkovic, Igor e Ranieri. Non potrà esserci lo squalificato Biraghi.

