Barak abbatte il muro dello Sivasspor: 7° successo consecutivo della Fiorentina in Europa La rete che regala la vittoria alla Fiorentina sul Sivasspor arriva solamente nella ripresa, con Barak. Grazie all’1-0 del Franchi la Viola arriva il 7° successo consecutivo in Conference League, risultato mai ottenuto in campo internazionale.

A cura di Alessio Pediglieri

Missione compiuta grazie a Barak e a Italiano che intuisce la mossa giusta da fare. Dopo una gara a larghi tratti dominata ma sterile in avanti, il tecnico della Fiorentina cambia assetto nella seconda parte di gara e viene premiato dal gol dell'ex Verona che sigla la rete decisiva. Peccato per il mancato raddoppio, ma per la trasferta in Turchia le sensazioni sono più che positive: con il 7° successo consecutivo in Conference, record assoluto nella storia europea della Viola.

La Fiorentina scende in campo al Franchi anche per riscrivere un pezzo della propria storia calcistica europea: cercare il settimo successo consecutivo, obiettivo mai raggiunto fino ad oggi. Per ottenerlo deve battere i turchi del Sivasspor un ostacolo tutt'altro che insormontabile ma che si schiera in modo ordinato e attento, chiudendo tutti i varchi ai viola. Così, dopo un acuto splendido di Castrovilli che sfiora un eurogol di tacco, la Fiorentina fatica più del previsto a trovare la via del gol. Primo tempo in mano alla squadra di Italiano che pressa e crea ma non finalizza.

I turchi si limitano a fare ciò che sanno fare meglio, difendere con tutto l'organico: la gara resta a senso unico sia prima che dopo l'intervallo ma il gol non arriva. Il Franchi applaude i giocatori ma non basta lo 0-0 per evitare ulteriori patemi d'animo per il match di ritorno in Turchia e così a inizio ripresa Italiano mette mano ai titolari. Fuori Castrovilli, Ikone e Amrabat per Barak, Sottil e Mandragora. La gara resta sempre in mano dalla Viola ma la difesa turca regge l'urto con disciplina senza mai concedere spazi importanti.

Le statistiche sono tutte a favore dei padroni di casa, che mantengono il possesso e continuano nel tiro a segno verso la porta di Vural mai, però, seriamente impegnato. Ancor meno Terracciano che non deve mai intervenire durante il match. Ma lo 0-0 appare più una condanna che un risultato soddisfacente e così nell'ultimo scorcio di gara, la pressione aumenta ancora di più. Così il baricentro diventa ancora più offensivo, con in campo contemporaneamente, Cabral, Jovic e Sottil e finalmente la difesa del Sivasspor alza bandiera bianca.

Ci pensa Barak dopo un'azione confusa in area, anche grazie ad una ultima deviazione che spiazza il portiere dei turchi. Un vantaggio meritato ma sofferto oltremisura, che rischia nel finale di saltare con il Sivasspor che prova sortite sporadiche ma pericolose. Alla fine però arrivano i tre punti che rassicurano in vista della trasferta in Turchia.