Sirigu riparte dal Nizza dopo l’infortunio: ha dovuto affrontare alcuni allenamenti di prova Il Nizza ha annunciato l’arrivo di Sirigu a parametro zero: il portiere ritorna in pista dopo il brutto infortunio, ma strappare un contratto ai francesi non è stato facile.

A cura di Ada Cotugno

Dopo l'infortunio Salvatore Sirigu riparte dalla Francia: sarà il Nizza la squadra del nuovo portiere italiano, pronto a cominciare la sua avventura in Ligue 1 dove ha già vestito la maglia del PSG. Un ritorno in campo fortemente voluto (seppur da panchinaro) che lo catapulta soltanto adesso fuori dall'incubo.

Passato dal Napoli alla Fiorentina a metà dell'ultima stagione, Sirigu è stato a un passo dal ritiro a causa dell'infortunio al tendine d'Achille che lo ha tenuto ai box dallo scorso mese di aprile. Sono stati attimi terribili per il sardo che a 36 anni compiuti stava per appendere i suoi guantoni al chiodo.

E invece il lumicino di speranza è stato riacceso da Francesco Farioli, l'italiano che dallo scorso mese di giugno siede sulla panchina del Nizza. Oggi il portiere è stato annunciato ufficialmente dalla sua nuova squadra che lo utilizzerà come vice del polacco Marcin Bulka, ma per lui non è stato tutto facile.

Sirigu infatti ha lasciato la Fiorentina a parametro zero, con un problema fisico ancora da smaltire e tutte le incognite su un recupero che alla sua età non è di certo scontato. L'infortunio subito nel corso di un allenamento sembrava aver condizionato tutte le sue scelte che viravano ormai verso il ritiro, soprattutto perché nessun club era pronto a scommettere su di lui, neanche come riserva.

Dubbioso è stato anche il Nizza che però, prima di chiudere completamente la porta, ha voluto valutare il suo stato fisico con una serie di allenamenti: così Sirigu, senza contratto e senza una squadra, si è unito ai francesi, allenandosi per diverso tempo con la prima squadra come se facesse già parte della rosa di Farioli.

Inizialmente l'allenatore e tutta la società hanno avuto diversi dubbi sul suo recupero che procedeva a rilento, ma il periodo di prova alla fine ha dato i frutti sperati. Adesso Sirigu è a tutti gli effetti un giocatore del Nizza, pronto a fare da chioccia al giovane portiere titolare, un ritorno tra i grandi che il sardo attendeva con grande ansia e che ha conquistato sorprendendo tutti gli scettici.