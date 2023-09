Incubo senza fine per Sirigu che si allena ma senza contratto: il nuovo club non si fida più di lui Per Sirigu la nuova avventura in Ligue 1 al Nizza sembra dover finire ancor prima di iniziare. Il club francese lo ha scelto da svincolato, ma le sue condizioni fisiche non convincono del tutto: “Vogliamo precise garanzie”

A cura di Alessio Pediglieri

La scorsa settimana per Salvatore Sirigu era rispuntato il sereno: il 36enne portiere, svincolatosi dalla Fiorentina che lo aveva ingaggiato a gennaio di quest'anno, era stato chiamato in Ligue 1, dal Nizza. Sembrava tutto a posto per un nuovo contratto e il ritorno nel campionato francese ma ancora oggi non c'è traccia di firma. Che appare sempre più lontana.

Per tutti i giocatori free agent, svincolati, ogni giorno è buono per trovare una società pronta a sottoscrivere un accordo al di là della chiusura della sessione estiva di calciomercato. Tanti i nomi nella lista dei calciatori liberi a parametro zero in cui era finito anche Salvatore Sirigu, complice un finale di stagione condizionato amaramente da un bruttissimo infortunio: la rottura del tendine d'Achille. Il terribile esito era stato confermato lo scorso 25 marzo, dopo l'uscita dal campo in una partita di amichevole della Viola contro il Serravezza: per il portiere, operazione immediata e un lungo stop.

Una riabilitazione che sembrava finita, tanto che Sirigu ha attirato le attenzioni del Nizza, club di Ligue 1, che ha riformulato le gerarchie nella propria porta in vista di questa stagione. Un primo contatto, poi un secondo, infine la chiamata a presentarsi settimana scorsa. Tutto portava al lieto fine, con una nuova avventura per Sirigu che, oltre a ritrovare il calcio giocato, riabbracciava quello francese già assaporato a Parigi, tra il 2011 e il 2016. Invece, dopo un accordo che sembrava oramai in attesa della scontata ufficialità, il buio.

Nel weekend il Nizza avrebbe dovuto sciogliere i classici dubbi dopo le visite mediche e ratificare l'acquisto e invece non è stato fatto nulla. Anzi, nubi dense si sono formate attorno a Sirigu che adesso rischia di vedere sfumare l'accordo. Perché? Perché il club francese ci ha ripensato e non si fida del pieno recupero dal brutto infortunio. Così, ha deciso di prolungare il periodo di test cui sottoporlo. In pratica, Sirigu si allena con la prima squadra, a tutti gli effetti è nell'organico a disposizione di mister Farioli ma non c'è alcun contratto: "Salvatore Sirigu è a Nizza e si sta allenando con noi", ha confermato Florent Ghisolfi, direttore sportivo del Nizza: "È un profilo che ci interessa, positivo per esperienza, leadership, valori. La sua conoscenza della Ligue 1 è un vantaggio rispetto al nostro staff. Ma ora preferiamo attendere" ha subito aggiunto.

Nell'intervista rilasciata al quotidiano francese Nice Matin, il ds del Nizza prosegue nel ragionamento che sta governando le decisioni del club: "Vogliamo precise garanzie e vedere come sta davvero fisicamente, perché un numero 2 deve essere comunque pronto nel momento della chiamata". Un numero 2 che nelle gerarchie del club potrebbe anche trasformarsi in portiere titolare viste le ultime dinamiche di mercato. Nelle ultime ore di sessione estiva, infatti, Kasper Schmeichel ha rescisso il suo contratto lasciando un vuoto tra i pali del Nizza che si è affidato al giovane Marcin Bulka, 23enne polacco, che non ha ancora una stagione da titolare al suo attivo. Un rischio troppo elevato e per questo la scelta sull'esperienza di Sirigu che ora, però, rischia di essere messo da parte.