S’indaga sul fallo che ha rovinato Zeballos, il sospetto è tremendo: “C’è la mafia dietro?” Nuovi sviluppi nella vicenda del bruttissimo fallo di Leyendeker sul giocatore del Boca Juniors, che rischia almeno 6 mesi di stop. Avviata un’indagine.

A cura di Marco Beltrami

Ha fatto molto rumore in Sudamerica e in particolare in Argentina, quanto accaduto nella sfida valida per la Copa nazionale, tra il Boca Juniors e l'Agropecuario. Nonostante siano ormai passati diversi giorni dal match, vinto dagli Xeneizes di misura, si continua a parlare del terribile fallo commesso in avvio di match da Milton Leyendeker su Exequiel Zeballos. Il giocatore gialloblu ha pagato un prezzo altissimo e ora dovrà fare i conti con uno stop molto lungo.

Un'entrata fuori da ogni logica quella del calciatore dell'Agropecuario, che dopo poco più di 5′ di gioco è entrato in modo davvero sconsiderato sull'avversario. Un vero e proprio calcione a travolgere il povero Zeballos che, nota ufficiale alla mano ha rimediato una "lesione alla sindesmosi tibiofibulare distale con lesione al legamento deltoide e avulsione del malleolo posteriore della caviglia destra". Il calciatore del Boca sarà costretto ad un lungo periodo di immobilizzazione e recupero e se tutto va bene potrà tornare in campo dopo sei mesi.

Leyendeker si è mostrato molto dispiaciuto per l'accaduto e ha dichiarato a più riprese di non avere intenzione di far male a Zeballos, che è andato anche a trovare. Il giocatore di proprietà del Newell's ha chiesto perdono: "Leyendeker si è mostrato molto dispiaciuto per l'accaduto e ha dichiarato a più riprese di non avere intenzione di far male a Zeballos, che è andato anche a trovare. Il giocatore di proprietà del Newell's ha chiesto perdono: "Ho bisogno di giocare, ho bisogno di lavorare. Non ho mai voluto fare male. Capisco che mi devono sanzionare perché è stato un fallo eccessivo, chiedo solo che la mia carriera non venga interrotta. Anche perché aiuto la mia famiglia, aiuto mia madre, che è con la mia sorellina".

Nelle ultime ore sono emerse però nuove inquietanti indiscrezioni sulla situazione Leyendeker-Zeballos. In particolare come svelato dalla stampa argentina, la giustizia sta indagando sull'episodio, dopo alcuni commenti spuntati sui social. Il procuratore Celsa Ramírez, della Massive Events Unit della città di Buenos Aires, ha avviato un'indagine d'ufficio per determinare se il colpo al calciatore del Boca sia legato alla mafia del gioco d'azzardo. In particolare ci sarebbe stato un elevato numero di scommesse sull'espulsione di un calciatore prima dei 10′ di gioco, e quel rosso in effetti si è concretizzato dopo circa 5′.

Il provvedimento era quotato a 30, il che significa che puntando 1000 dollari, lo scommettitore ne avrebbe incassati 30mila. Un'ipotesi davvero terribile che rappresenta un ulteriore colpo durissimo per Zeballos. Al momento, ci sono poche prove come confermato dal tabloid Olé, ma le indagini stanno andando avanti con Leyendeker momentaneamente sospeso.