L’entrataccia è orribile, le conseguenze scioccanti: “Gli ha staccato un pezzo d’osso” Terribile episodio in occasione della sfida valida per la Copa Argentina, con gravissimi danni riportati da Exequiel Zeballos. Per lui lo stop è lunghissimo.

A cura di Marco Beltrami

Ancora un intervento killer in Sudamerica, questa volta con conseguenze molto gravi. A farne le spese è stato il calciatore del Boca Juniors Exequiel Zeballos che dovrà andare incontro ad un lunghissimo stop. L'attaccante è stato messo ko da in fallo scellerato del difensore dell'Agropecuario Milton Leyendeker in occasione del confronto valido per la Copa Argentina. Le immagini parlano da sole, e gli esami hanno evidenziato una situazione molto complicata per il povero xeneize, che tornerà in campo nel 2023.

Erano passati poco più di 5′ dall'inizio delle ostilità in campo, quando Zeballos si è involato sulla fascia sinistra. È arrivato come un treno Leyendeker, il cartellino del quale appartiene al Newell, che come un treno ha travolto l'avversario finendo direttamente sulle sue gambe. La conseguenza è stata pericolosissima, con il giocatore ospite che ha letteralmente preso il volo, atterrando poi addirittura fuori dal terreno di gioco. L'arbitro prima ha estratto il giallo, e dopo essere stato richiamato al Var nel parapiglia generale ha corretto la sua decisione.

Inevitabile il rosso diretto, tra le inspiegabili proteste del difensore che si è poi scusato a mente fredda nel post-partita. Le condizioni di Zeballos sono apparse subito molto gravi, e per uscire dallo stadio è stato necessario l'utilizzo delle stampelle e di un tutore per proteggere la caviglia sinistra, quella gravemente infortunata. Il Boca in un comunicato ufficiale ha spiegato: "Exequiel Zeballos ha subito una lesione alla sindesmosi tibiofibulare distale con lesione al legamento deltoide e avulsione del malleolo posteriore della caviglia destra. Il trattamento chirurgico è deciso".

Ai microfoni di Infobae, il dottor Juan José Villafañe, specialista in chinesiologia e fisiatria che lavora anche per l'Arsenal de Sarandí, ha spiegato quello che è accaduto a Zeballos: "Il trauma ha prodotto una torsione nell'articolazione che ha interessato l'unione della tibia e del perone, con l'osso del piede, l'astragalo. Il calcio era così forte da provocare un'avulsione, cioè uno sstaccamento di uno dei due malleoli (era quello di dietro). L'ha staccato. Il motivo per cui è stato necessario un intervento chirurgico".

Possiamo solo immaginare il dolore provato dal calciatore del Boca: "Il colpo è arrivato da fuori, quindi ha aperto il suo piede verso l'interno. Ha strappato il legamento deltoide, il lato interno della caviglia, che è solo uno, un legamento corto molto forte, a forma di ventaglio. È così doloroso". Il ritorno in campo, almeno tra 6 mesi.