Le terribili conseguenze della caduta sul corpo di Vittoria Guazzini: "Sono stata fortunata" Vittoria Guazzini sta bene, ha solo riportato diverse escoriazioni e contusioni oltre alla frattura del radio, Conseguenze "minime" di fronte all'angosciante dinamica della caduta che l'ha vista schiantarsi contro un muretto in pietra: "Scusate se vi ho spaventato"

A cura di Alessio Pediglieri

Il video della terrificante caduta in discesa di Vittoria Guazzini agli ultimi campionati italiani di ciclismo femminile nella prova in linea ha fatto il giro del mondo. L'azzurra, che il giorno prima aveva conquistato il titolo nazionale nella gara di cronometro, è andata a sbattere a peso morto su un muretto in pietra in piena discesa. Rischiando di cadere nel dirupo sottostante. Un incidente che solo per mera fortuna non ha procurato lesioni gravi: "Ho subito ‘solo' una frattura, sono stata davvero fortunata".

Cos'è accaduto durante i Campionati femminili di ciclismo a Vittoria Guazzini

La bicicletta che impazzisce alla fine di una curva a tutta velocità in discesa, il volo in area dopo il disarcionamento e lo schianto successivo sul muretto perimetrale la carreggiata: sono stati attimi di autentica paura quando a circa trenta chilometri dall'arrivo di Boario Terme, Vittoria Guazzini è stata protagonista di una delle cadute più brutte mai viste. Una sequenza impressionante che l'ha catapultata sulla barriera evitandole il peggio: cadere nel burrone sottostante per decine di metri con conseguenze inimmaginabili.

Vittoria Guazzini e le conseguenze della caduta: escoriazioni, contusioni e frattura del radio

A distanza di poche ore dal terrore vissuto da chi ha seguito la gara in TV, appassionati, amici e appassionati, le notizie sullo stato di salute di Guazzini sono state via via confortanti. La ragazza si è subito rialzata sulle proprie gambe ed è salita autonomamente sull'ambulanza che l'ha trasportata d'urgenza al vicino ospedale. Dove è stata curata per le enormi escoriazioni su tutto il corpo, le contusioni al bacino e per la frattura della testa del radio destro, come evidenziato dalle radiografie immediate.

Un problema di "poco conto" visto il rischio corso: "Sono stata davvero fortunata" ha poi scritto sui social Guazzini, mostrando il proprio stato di salute. "Mi dispiace avervi fatto spaventare tanto. Fortunatamente nulla di grave, ho solo un po’ di male al braccio e al bacino. Purtroppo ho battuto proprio dove mi sono rotta nel 2023 durante la ricognizione alla Roubaix" ha concluso rassicurando tutti.

La polemica Paternoster-giuria dopo l'incidente a Guazzini

L'incidente ha avuto enormi ripercussioni al di là dei danni subiti sul corpo di Vittoria Guazzini, perché proprio a causa di quella caduta è scoppiato il caos in strada e – soprattutto – dopo. Letizia Paternoster ha denunciato di essere stata speronata da una macchina della giuria, che ha sterzato proprio a seguito del "volo" della Guazzini, dicendo di aver rischiato la vita. Ricostruzione smentita ufficialmente dall'organizzazione che ha puntualizzato con un perentorio: "Nulla di quello raccontato corrisponde a verità".