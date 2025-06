video suggerito

Folle caduta di Vittoria Guazzini agli Assoluti di ciclismo: la bici impazzisce, si schianta su un muro Impressionante dinamica nell'incidente ai Campionati Italiani di ciclismo femminile che ha visto coinvolta Vittoria Guazzini. La 24enne trentina, già tricolore nella prova a cronometro, ha sbandato in una curva in discesa finendo su un muretto in pietra: schianto pesante ma che le ha evitato di finire nel burrone sottostante.

A cura di Alessio Pediglieri

Momenti di autentica paura per Vittoria Guazzini ai Campionati italiani di ciclismo femminile quando in piena discesa, la bicicletta della portacolori della FDJ-SUEZ – e già campionessa olimpica a Parigi 2024 nell'Americana, è letteralmente impazzita: impossibile da governare, a tutta velocità, Guazzini è stata disarcionata e si è schiantata in curva, su un muretto in pietra a bordo carreggiata che ne ha frenato la caduta prima di finire nel sottostante burrone. Soccorsa immediatamente è riuscita a rialzarsi sulle proprie gambe e a salire autonomamente in ambulanza, abbandonando la gara.

Vittoria Guazzini sbatte su un muretto in pietra: ha rischiato di finire nel burrone

Vittoria Guazzini si stava giocando importanti chance nella prova femminile su strada degli Assoluti italiani di ciclismo che però hanno avuto un epilogo terribile per lei. Lungo un tratto in discesa – a circa trenta chilometri dal traguardo, la 24enne toscana, che solamente due giorni fa aveva conquistato il secondo tricolore consecutivo a cronometro ed era nel ristretto novero delle favorite anche per la prova in linea, è andata a sbattere violentemente contro un muro in pietra posto lungo un tratto in discesa, mentre si trovava nelle prime posizioni.

Cos'è successo in curva a Vittoria Guazzini durante la prova in linea

Uscendo a tutta velocità su una curva a destra, Guazzini ha perso improvvisamente il controllo della propria bicicletta, trasformatasi improvvisamente in un toro imbizzarrito che alla fine l'ha violentemente disarcionata facendola piroettare in aria e concludendo la caduta sul muro. La ragazza ha rischiato seriamente di andare oltre e peggiorare seriamente la situazione visto che al di là della protezione in pietra c'era un burrone profondo diverse decine di metri dove, fosse caduta, avrebbe subito di certo conseguenze ancor più gravi. Guazzini si è però ripresa quasi subito, seppur dolorante e costretta al ritiro: è riuscita a salire sulle proprie gambe in ambulanza con cui è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti per scongiurare eventuali fratture.

Elisa Longo Borghini domina la prova in linea: 6° titolo italiano

A Darfo Boario Terme, il tricolore 2025 è finito ancora una volta sulle spalle di una dominante Elisa Longo Borghini che si è cinta del successo per la sesta volta in carriera (terza consecutiva). Un trionfo solitario nonostante una foratura nell’ultima tornata del circuito, dopo una fuga a tre con cui ha staccato un'altra favorita della vigilia, Elisa Balsamo. Seconda sul podio Trinca Colonel, terza Ciabocco, poi, ad oltre 5’, il resto del gruppo regolato da Rachele Barbieri.