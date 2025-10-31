Calcio
video suggerito
video suggerito

Simone Inzaghi è una furia per l’espulsione di Koulibaly: urla di rabbia e lancia un oggetto a terra

Simone Inzaghi è una furia per l’espulsione di Koulibaly nel match tra Al-Hilal e Al-Shabab: il difensore travolge il portiere avversario e l’ex allenatore dell’Inter è indemoniato in panchina.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
48 CONDIVISIONI
Immagine

Simone Inzaghi è una furia per l'espulsione di Koulibaly nel match tra Al-Hilal e Al-Shabab: il difensore ex Napoli travolge il portiere avversario e l'ex allenatore dell'Inter è indemoniato in panchina. Dopo il VAR il tecnico di Piacenza non riesce a trattenere la rabbia per quanto accaduto.

L'Al-Hilal ha vinto 1-0 contro l'Al-Shabab grazie ad un gol di Marcos Leonardo al 36′ e si è portato al secondo posto in classifica della Saudi Pro League. 

Inzaghi è una furia per l'espulsione di Koulibaly: in panchina è indemoniato

Simone Inzaghi continua a far parlare di sé, non solo per i risultati ma anche per le sue reazioni fuori misura. L’ex tecnico dell’Inter, oggi sulla panchina dell’Al Hilal, si è reso protagonista di un nuovo episodio durante la gara contro l’Al Shabab: dopo l’espulsione di Koulibaly al 78’, ha scagliato un oggetto a terra e manifestato tutta la sua rabbia con gesti plateali.

Leggi anche
Cosa rischia l'Italia per i fischi all'inno di Israele: la FIFA può applicare l'articolo 17

Al suo fianco, il vice Farris è rimasto impassibile, offrendo un contrasto netto con la veemenza del suo allenatore. Ancora una volta, Inzaghi conferma la sua doppia anima: tecnico di grande livello e personaggio capace di infiammare la scena con le sue reazioni teatrali.

La squadra di Simone Inzaghi ha superato 1-0 l’Al Shabab, ma a far notizia non è solo il risultato. Al 78’, dopo l’espulsione di Koulibaly confermata dal VAR, l’ex tecnico dell’Inter ha reagito con una scenata di rabbia, scagliando a terra un oggetto e lasciandosi andare a gesti e smorfie diventate subito virali sui social.

Anche in dieci uomini, la squadra saudita ha mantenuto il vantaggio e portato a casa la vittoria, mentre l'allenatore ex Inter ha confermato il suo doppio volto: allenatore di grande carisma e protagonista di reazioni sempre spettacolari.

Calcio
Notizie
48 CONDIVISIONI
Immagine
Tennis
Sinner batte Shelton in due set a Parigi: ora la semifinale con Medvedev o Zverev
Flavio Briatore: "Sinner non è benvoluto perché c'è una cosa che in Italia non gli perdoneranno mai"
Musetti e Auger-Aliassime lottano per un posto alle Finals, ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi
Paolini e Sabalenka crollano a terra dopo uno scambio: Jasmine incredula, Aryna le parla in italiano
Holger Rune non perde tempo: il danese torna in campo e già si allena da seduto dopo il serio infortunio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views