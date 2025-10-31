Simone Inzaghi è una furia per l’espulsione di Koulibaly: urla di rabbia e lancia un oggetto a terra

Simone Inzaghi è una furia per l’espulsione di Koulibaly nel match tra Al-Hilal e Al-Shabab: il difensore travolge il portiere avversario e l’ex allenatore dell’Inter è indemoniato in panchina.

Simone Inzaghi è una furia per l'espulsione di Koulibaly nel match tra Al-Hilal e Al-Shabab: il difensore ex Napoli travolge il portiere avversario e l'ex allenatore dell'Inter è indemoniato in panchina. Dopo il VAR il tecnico di Piacenza non riesce a trattenere la rabbia per quanto accaduto.

L'Al-Hilal ha vinto 1-0 contro l'Al-Shabab grazie ad un gol di Marcos Leonardo al 36′ e si è portato al secondo posto in classifica della Saudi Pro League.

Simone Inzaghi continua a far parlare di sé, non solo per i risultati ma anche per le sue reazioni fuori misura. L’ex tecnico dell’Inter, oggi sulla panchina dell’Al Hilal, si è reso protagonista di un nuovo episodio durante la gara contro l’Al Shabab: dopo l’espulsione di Koulibaly al 78’, ha scagliato un oggetto a terra e manifestato tutta la sua rabbia con gesti plateali.

Al suo fianco, il vice Farris è rimasto impassibile, offrendo un contrasto netto con la veemenza del suo allenatore. Ancora una volta, Inzaghi conferma la sua doppia anima: tecnico di grande livello e personaggio capace di infiammare la scena con le sue reazioni teatrali.

La squadra di Simone Inzaghi ha superato 1-0 l'Al Shabab, ma a far notizia non è solo il risultato. Al 78', dopo l'espulsione di Koulibaly confermata dal VAR, l'ex tecnico dell'Inter ha reagito con una scenata di rabbia, scagliando a terra un oggetto e lasciandosi andare a gesti e smorfie diventate subito virali sui social.

Anche in dieci uomini, la squadra saudita ha mantenuto il vantaggio e portato a casa la vittoria, mentre l'allenatore ex Inter ha confermato il suo doppio volto: allenatore di grande carisma e protagonista di reazioni sempre spettacolari.