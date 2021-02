Simone Inzaghi ha parlato al termine della sfida persa dalla sua Lazio contro l'Inter. Il tecnico biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, si è mostrato rammaricato per non aver cercato di sfondare nella difesa nerazzurra nonostante la buona prova della squadra. L'allenatore della Lazio non ha accettato la decisione dell'arbitro Fabbri che ha assegnato un rigore dopo 25′: "Troppo deciso l'arbitro a indirizzare quella partita dopo 25′ – ha detto Inzaghi – C'è stato anche un consulto e i ragazzi non l'hanno accettato.

Vedendolo dopo 10 volte, puoi anche darlo, ma non come ha fatto Fabbri – conclude il tecnico della Lazio – Stavamo dominando quella partita ma quel rigore l'ha indirizzata. Andiamo avanti alla prossima partita". Simone Inzaghi ha comunque fatto i complimenti alla propria squadra per aver messo in difficoltà i nerazzurri: "Se lo giochiamo per altre 4-5 volte questa partita non la perdiamo mai". Questo il pensiero del tecnico biancoceleste visibilmente irritato dalla sconfitta.

Simone Inzaghi ha però parlato anche della questione tecnica relativa alla marcatura su Lukaku non proprio perfetta da parte della sua difesa: "Avevamo provato Acerbi tutta la settimana per marcare Lukaku, ma l'indisponibilità di Radu ci ha fatto cambiare i piani".

Ma soprattutto, il tecnico biancoceleste, ha ribadito il concetto del rigore assegnato da Fabbri con troppa facilità: "Questa partita se la giochiamo altre 4-5 volte non la perdiamo – ha detto Simone Inzaghi – Dopo quel rigore abbiamo continuato a giocare ma senza lucidità". Il tecnico dei biancocelesti ha poi parlato dell'ingenuità da parte della squadra di non essere riuscita a gestire la gara dopo aver riaperto la gara: "Ci siamo innervositi troppo dopo un rigore così, loro si sono difesi bassi e così ho provato a mettere un po' di fisicità (Caicedo e Muriqi). Una volta riaperta abbiamo sbagliato a farci subire ancora gol".