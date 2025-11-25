Simeone oggi sfida l’Inter con l’Atletico, da avversario ma non per sempre: “Un giorno l’allenerò”

Diego Pablo Simeone sulla panchina dell'Inter. Un sogno, una speranza ma anche una convinzione per il "Cholo" che quella maglia l'ha indossata da giocatore e ga stabilito un legame che va oltre i confini del tempo. A tornare su un argomento che ciclicamente torna caldo, è proprio il tecnico argentino nella conferenza pre Atletico Madrid-Inter di Champions League: "Non dipende da me, ma sì. Un giorno l'allenerò".

Oggi Cristian Chivu, un domani Diego Simeone. Il presente e il futuro della panchina Inter parla di grandi nomi che hanno scritto pagine importanti del club nerazzurro, un argomento tornato caldo all'indomani del derby perso e di una situazione delicatissima per l'ex tripletista oggi alla guida della squadra nel dopo Inzaghi. Che si è colorato ancora di tinte scure dopo il KO nel derby che ha scoperchiato l'idiosincrasia nerazzurra agli scontri da vertice: sconfitte con Juve, Napoli, Milan. Troppe perché siano un semplice caso.

Simeone e il suo futuro da allenatore: "All'Inter? Non dipende solo da me… ma sì, un giorno…"

E da vertice è anche il match che attenderà mercoledì l'Inter al Metropolitano, contro l'Atletico del vecchio amico nemico Diego Simeone che in conferenza stampa non si tira indietro a parlare do un club cui è rimasto legato e con cui è in contatto: "Ovviamente non posso essere sicuro di nulla di cosa avverrà" ha risposto a chi gli chiedeva se un domani ripercorrerà i passi di Chivu. "Perché? Perché non dipende solo da me. Ma sì, immagino che nel mio cammino di allenatore farò anche un periodo all'Inter…". Una speranza e una convinzione, anche se la realtà di oggi è che quell'Inter deve batterla per il bene del suo Atletico.

Simeone e il cammino dell'Atletico: "Dobbiamo sfruttare il fattore campo, sul resto ci stiamo lavorando"

Una sfida da dentro o fuori per i Colchoneros vedendo una classifica avara di soddisfazioni (solo 2 vittorie in 4 gare), che dovranno sfruttare l'effetto Metropolitano dove hanno disputato i loro migliori incontri: "Ogni partita è importante ed a sé, indipendentemente dall'avversario. Noi siamo in crescita ma dobbiamo migliorare in diversi aspetti e ci stiamo lavorando. Sfruttare il fattore campo è fondamentale perché abbiamo bisogno dei nostri tifosi, sono la chiave del nostro successo."

Simeone non si fida dell'Inter: "Nel derby hanno dominato e in Champions i numeri parlano da soli"

Di fronte però, un'Inter che Simeone indica come tra le favorite – ancora una volta – ad arrivare fino alla fine: "Una squadra di personalità e con schemi offensivi molto chiari. Ho visto la partita contro il Milan e hanno dominato… avrebbero potuto vincere. In Champions League, i loro numeri parlano da soli, oltre ad aver giocato due finali… Sono una delle squadre favorite"