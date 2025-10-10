Atletico Madrid-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Oggi alle 18:00 si gioca l’amichevole in Libia tra Atletico Madrid e Inter. Si potrà seguire in diretta TV e in streaming solamente dai canali ufficiali del club.

Oggi alle 18:00 a Bengasi in Libia si gioca la partita amichevole tra Atletico Madrid e Inter, match che mette in palo la "Coppa della Ricostruzione". La partita sarà visibile in TV solo attraverso il canale televisivo ufficiale nerazzurro, Inter TV mentre per lo streaming ci si può collegare al canale del club su Youtube.

Amichevole di lusso che attende l'Inter di Chivu alla trasferta libica durante la pausa per le nazionali. Una scelta dettata più che da esigenze sportive da motivazioni extracalcistiche o a latere del calcio, con il Fondo governativo per la ricostruzione del Paese che ha voluto fortemente quest'incontro. Si svolgerà al Benghazi International Stadium, un impianto di ultima generazione che ospiterà oltre 40 mila tifosi e metterà in palio un trofeo, la "Coppa della Ricostruzione". Inter e Atletico saranno così le due "rappresentanti" dell'Europa per rinsaldare il rapporto con lo Stato africano.

Partita: Atletico Madrid-Inter

Orario: 18:00

Quando: venerdì 11 ottobre 2025

Dove: Benghazi International Stadium (Bengasi, Libia)

Diretta TV: Inter TV (via Amazon Prime Video)

Diretta streaming: canale Youtube ufficiale dell'Inter

Competizione: amichevole internazionale

Dove vedere Atletico Madrid-Inter, in TV: la diretta su Inter TV

Non è prevista trasmissione in chiaro e per tutti senza costi aggiuntivi: chi vuole seguire Atletico Madrid-Inter dovrà essere un abbonato del canale ufficiale nerazzurro che viene trasmesso sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Sarà l'unica possibilità di poter vivere in diretta televisiva l'amichevole.

Atletico Madrid-Inter dove vederla in streaming: l'orario della partita

Anche per lo streaming in diretta, Atletico Madrid-Inter non avrà copertura in chiaro. Sarà visibile unicamente sul canale ufficiale Youtube del club, che vivrà in diretta anche il pre e il post amichevole. Fischio di inizio fissato per le 18:00 italiane.

Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni dell'amichevole

ATLETICO MADRID (3-5-2): Musso; Pubill, Giménez, Lenglet; Carlos Martín, Gallagher, Koke, Almada, Ruggeri; Griezmann, Jesús Barrios. All. Diego Simeone.

INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Palacios; Darmian, Diouf, Bovo, Mkhitaryan, Luis Henrique; Bonny, Spinaccè. All. Cristian Chivu.