Silvio Baldini contro le partite a Pasqua: "Non è giusto, non c'è rispetto per la religione" Silvio Baldini si è sfogato alla vigilia della sfida che il suo Pescara dovrà giocare in trasferta contro il Legnago il giorno di Pasquetta: "Vi sembra giusto che il giorno di Pasqua io devo viaggiare in treno per andare a giocare a Verona?".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Pescara è pronto per giocarsi le sue chance playoff in Serie C e tentare di tornare in B in un girone che è stato dominato dalla Virtus Entella che ha già festeggiato matematicamente il ritorno in serie cadetta. Gli abruzzesi scenderanno in campo domani, lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, per affrontare il Legnago Salus, squadra della medesima città vicino Verona. Inevitabilmente il Pescara sarà dunque costretto a viaggiare oggi, giorno di Pasqua, in treno per raggiungere il Veneto e scendere poi in campo alle 15 contro una squadra ultima in classifica e in lotta per non retrocedere direttamente in D.

Partita impegnativa dunque che però non va giù a Slivio Baldini, allenatore del Pescara, il quale nel corso della conferenza stampa del sabato ha spiegato tutto il proprio disappunto per questo tipo di trasferte che costringono le squadre a viaggiare in treno nei giorni di festa, in questo caso a Pasqua. "Vi sembra giusto che il giorno di Pasqua io devo viaggiare in treno per andare a giocare a Verona, contro il Legnago?".

Baldini ne ha parlato ai giornalisti ai quali spiegava le difficoltà che può vivere una squadra durante la stagione. E Baldini prende questo discorso anche per sottolineare in questo momento la deriva del calcio moderno. "Vi sembra giusta questa situazione anche per chi ha giocato a Natale, viaggiando in pullman o treno? Dove è il rispetto verso la nostra religione? Noi siamo cattolici". Il tecnico del Pescara ha poi fatto riferimento alla partita di tennis di Jasmine Paolini giocata ieri ai quarti contro agli Open di Stoccarda e vinta dall'azzurra contro Gauff:

Le parole di Baldini anche sul match della Paolini agli Open di Stoccarda

"Ieri era venerdì santo, la Paolini non ha giocato in quel torneo in Germania perché erano vietati eventi sportivi – spiega Baldini -. Perché in Italia non si può fare? Io il giorno di Pasqua voglio stare con la mia famiglia, con i miei figli, amici, nipoti, ed a Natale voglio fare la stessa cosa. Dove esiste la famiglia se tu non santifichi nemmeno le feste? Dove è? E dopo si gioca solo per il risultato" ha concluso Baldini alla vigilia della partita di Serie C contro il Legnago.