Sigurdsson pronto a giocare 2 anni dopo l’incubo pedofilia: prosciolto dall’accusa ora può ripartire Gylfi Sigurdsson è stato prosciolto dall’accusa di pedofilia e ora è pronto a tornare in campo dopo un incubo durato due anni. L’islandese può rilanciarsi dalla Major League Soccer tra le fila del DC United dell’amico Wayne Rooney.

A cura di Fabrizio Rinelli

Manchester City-Everton della stagione 2020/2021 e terminata col punteggio di 5-0 in favore della squadra di Guardiola coincise con l'ultima partita in carriera giocata da Gylfi Sigurdsson. Il centrocampista islandese ha dovuto mettere in pausa il suo percorso nel mondo del calcio poiché in quell'anno fu accusato di violenza sessuale nei confronti di minori. L'orribile etichetta di pedofilo ha inevitabilmente cancellato ogni sua traccia dall'Everton che immediatamente lo mise fuori squadra. Inizialmente l'indagine non rivelò chiaramente il nome di Sigurdsson ma col passare dei giorni la sua identità fu nota a tutti.

Il giocatore si rifugiò in Islanda per trovare conforto nel suo Paese che da sempre lo considerava una leggenda del calcio locale e non figurò nella lista dei convocati dell'Everton per il ritiro in vista della stagione successiva. L'assenza costante agli allenamenti fu poi l'elemento in più per capire che si fosse proprio Sigurdsson il giocatore dell'Everton accusato di pedofilia. Dopo due anni da incubo, lasciato anche da sua moglie – anche se negli ultimi giorni sono emerse foto dei due insieme – l'ex giocatore dei Toffees ora è pronto a tornare in campo. Prosciolto dall'accusa lo scorso mese di aprile per mancanza di prove, il giocatore, oltre ad aver chiesto un cospicuo risarcimento danni dopo che gli è stata rovinata la vita, si sta rimettendo in gioco e pare abbia già trovato una squadra pronto ad accoglierlo.

Gylfi Sigurdsson nell’ultima gara giocata nel 2021 contro il Manchester City.

A 33 anni, il classe 1989, come riportato da ‘The Sun', è ormai deciso a ricominciare e potrebbe presto raggiungere Wayne Rooney, ex compagno di squadra all'Everton, al DC United. L'inglese è infatti l'attuale tecnico della squadra di Major League Soccer e proprio a Sigurdsson starebbe pensando per rinforzare l'attacco e lanciare il definitivo assalto ai playoff. Sigurdsson fino al 2021 aveva collezionato in Premier 318 presenze, 67 gol e 52 assist nelle sue esperienze tra Everton, Swansea, Tottenham e Reading. Giocatore capace di ricoprire diversi ruoli e che il popolo inglese apprezzava tantissimo.

Non solo, Sigurdsson in patria è considerato un'icona calcistica, venerato come un dio del pallone, eletto migliore atleta islandese per 8 volte e inserito nel gotha dei più forti islandesi di ogni tempo. Fu uno degli artefici del miracoloso successo dell'Islanda agli Europei 2016 concluso con la vittoria contro l'Inghilterra e l'uscita di scena degli scandinavi ai quarti contro la Francia che poi diventerà campione. Il DC United potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la sua carriera che starebbe per ripartire grazie a un grande amico come Rooney che gli ha teso la mano per aiutarlo a riprendere in mano la sua vita.