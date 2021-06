Cristiano Ronaldo scalpita in vista degli ormai imminenti campionati Europei. Dopo una stagione impegnativa con la Juventus, il bomber come sempre maniacale nella preparazione fisica, ha fatto il possibile per presentarsi in grande spolvero alla rassegna continentale. E quanto visto in occasione del match amichevole contro la Spagna, conclusosi senza gol, non può che essere di buon auspicio. Non è sfuggito infatti, lo scatto impressionante di CR7 capace di andare da un'area all'altra in circa 10 secondi.

Quella di Cristiano Ronaldo contro la Spagna è stata una partita speciale. Il centravanti ha ricevuto un'accoglienza speciale dai quasi 15mila spettatori del Wanda Metropolitano, casa dell'Atletico, che non hanno dimenticato il suo passato al Real, fischiandolo costantemente. Buona la prova di CR7 che non è riuscito a timbrare il cartellino del gol, come il suo compagno di squadra alla Juventus Morata, molto criticato dai tabloid spagnoli per qualche occasione fallita di troppo. Nonostante tutto però Ronaldo ha sfoderato una condizione fisica più che buona certificata da quanto accaduto nel finale.

Al minuto 87′ infatti Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un super box to box, dalla sua area a quella avversaria. Sugli sviluppi di un ribaltamento di fronte, il portoghese con uno scatto eccezionale ha percorso quasi tutto il campo in circa 10 secondi, rallentando anche nel finale. Un'azione che conferma ancora una volta lo strapotere fisico di Ronaldo, con la stampa portoghese che ci ha scherzato su "Siamo sicuri che Cristiano abbia 36 anni?". Segnali incoraggianti in vista di Euro 2020 per CR7 che su Instagram ha poi definito il match come un "buon test di squadra" per i campioni d'Europa in carica.