Si è chiusa sullo 0-0 l'amichevole tra Spagna e Portogallo allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, sfida tra due delle squadre più attese in vista degli Europei al via la prossima settimana. Un pareggio che lascia una certa preoccupazione sul fronte delle Furie Rosse, accompagnate da un velato scetticismo verso il torneo continentale, tra polemiche sui convocati e scelte particolari di Luis Enrique. In generale, tra tifosi e addetti ai lavori, c'è la sensazione di trovarsi al cospetto di una squadra meno talentuosa rispetto a quella che dal 2008 al 2012 ha dominato il calcio mondiale.

Tra i principali temi nell'avvicinamento a Euro 2020 c'è la questione legata al centravanti. Alla Spagna manca un 9 di caratura mondiale, come potevano essere Fernando Torres o David Villa al top della condizione. Luis Enrique ha scelto di puntare su Alvaro Morata e Gerard Moreno. Il primo parte con i galloni di titolare, mentre la candidatura del secondo è spinta dall'ottimo stato di forma che ha palesato nel corso degli ultimi mesi con il Villarreal (complessivamente ha realizzato 30 reti in 46 partite stagionali). E quanto si è visto contro il Portogallo potrebbe portare in qualche modo a sovvertire le gerarchi del reparto avanzato.

Morata, in campo per tutta la partita, non ha convinto sul piano della prestazione. Ma è stata una delle ultime immagini del match a pesare in maniera decisiva sui giudizi estremamente negativi prodotti nei suoi confronti da giornalisti e tifosi spagnoli.

Pochi secondi dopo il 90′, Morata si è ritrovato solo in campo aperto con la possibilità di involarsi verso la porta avversaria. Arrivato all'interno dell'area di rigore, l'attaccante della Juventus ha però mancato il colpo del ko, centrando in pieno la traversa, accompagnato da una buona percentuale di sfortuna di cui non hanno tenuto conto i tifosi del Wanda Metropolitano. Il gol sbagliato è stato accompagnato dall'ingeneroso coro "Que malo eres, Morata que malo eres". Come a dire, "Quanto sei scarso". Giudizio impietoso, anche perché risuonato in uno stadio che per due stagioni è stato casa dello stesso Alvaro. E potrebbe diventarlo, visto il futuro legato ancora in qualche modo all'Atletico Madrid.