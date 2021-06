La Spagna è pronta a prendere parte agli Europei con i suoi 24 giocatori convocati dal Ct Luis Enrique. Il commissario tecnico delle ‘Furie Rossi' ha infatti rinunciato a completare la lista dei convocati allungandola a 26, come stabilito dalla Uefa, per un motivo ben preciso. Oltre all'assenza di giocatori del Real Madrid Luis Enrique ha dunque sorpreso ancora una volta svelando, secondo quanto riferito da Marca, il motivo per cui non ha voluto chiudere i convocati a 26 giocatori.

Il tecnico ha spiegato in conferenza stampa di aver lasciato la porta aperta per chiamare qualcun altro, come consentito dalla UEFA, fino a 48 ore prima del debutto della Spagna, che avverrà il 14 giugno contro la Svezia allo stadio La Cartuja (Siviglia), nel caso in cui ci fossero indisponibilità a causa del Covid-19.

"Riteniamo opportuno inserire un solo giocatore in più, che è un attaccante – ha sottolineato il commissario tecnico della Spagna – perché apprezziamo molto la sensazione che i giocatori possano sentirsi tutti in condizione di poter giocare le partite degli Europei". In pratica, Luis Enrique, ha fatto capire che sarebbe inutile convocare altri giocatori, nonostante avesse avuto la possibilità numerica di farlo, visto che già diversi dei convocati non giocheranno. Preferisce avere un gruppo più ristretto in cui tutti possano avere possibilità di scendere in campo.

Luis Enrique potrebbe chiamare qualche elemento dell'U21

Un ragionamento sensato, se vogliamo, che trova le sue ragioni proprio nelle parole dell'ex allenatore della Roma che ha ribadito questa sua volontà: "In altri tornei abbiamo riscontrato che di solito circa 18 o 19 giocatori sono utilizzati – ha proseguito il Ct – Ci sarà un solo giocatore in tribuna e ci alleneremo con meno giocatori ".

Luis Enrique, in seguito, ha voluto poi chiarire un altro aspetto importante, lasciando aperta la possibilità di chiamare nuovi giocatori nei casi contemplati dalla Uefa, per infortunio o per via del Covid. "Fino a 48 ore prima della prima partita possiamo incorporare qualsiasi giocatore per un altro infortunato o con Covid – ha concluso Luis Enrique – Potrei sempre tirare fuori qualcuno dall'U21″.

In Spagna, tra gli U21 con più possibilità di subentrare tra i convocati della squadra maggiore della Nazionale della Spagna, figurano i nomi di Bryan Gil, già convocato in alcune occasioni da Luis Enrique, ma anche Marc Cucurella del Getafe o Oscar Mingueza del Barcellona. Tutto dipenderà dall'indisponibilità o meno dei giocatori attualmente nel gruppo delle ‘Furie Rosse'.