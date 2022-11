Si presenta all’Old Trafford solo per Cristiano Ronaldo ma lui non c’è: la star è devastata Curioso episodio all’Old Trafford dove tutti sapevano che Cristiano Ronaldo non ci fosse, tranne uno. Una brutta scoperta per la star del web.

A cura di Marco Beltrami

Non ci sono mai stati dubbi, ma oggi è arrivata l'ufficialità: Cristiano Ronaldo disputerà il quinto Mondiale della sua eccezionale carriera. Una stagione finora tra alti e bassi quella del campione portoghese che spera di vivere un finale di 2022 in crescendo, magari anche con la maglia della nazionale portoghese. Nel frattempo l'obiettivo è chiudere in bellezza con lo United, che sarà impegnato nell'ultimo match pre-sosta il 13 novembre.

Ten Hag di comune accordo con il giocatore ha deciso di tenerlo a riposo per la sfida di Carabao Cup contro l'Aston Villa, vinta 4-2. Una decisione che al contrario delle esclusioni del passato, non ha fatto discutere e né è stata appresa con sorpresa da tutto l'ambiente. I tifosi arrivati all'Old Trafford erano consapevoli dunque dell'assenza di Cristiano Ronaldo. Non proprio tutti. C'è stato anche chi invece pensava di poter vedere il proprio idolo dal vivo, prima in campo e poi magari nel tunnel del "teatro dei sogni".

Stiamo parlando di uno Youtuber ed influencer molto famoso, ovvero Ishowspeed. Questo ragazzo americano molto popolare, anche per il suo feeling con il calcio, era molto carico e si è presentato a Manchester intenzionato finalmente a vedere da vicino CR7. Già nei giorni scorsi, aveva manifestato tutto il suo entusiasmo per questa prospettiva, dichiarando che Ronaldo è "la persona che ama di più". Ishowspeed seguitissimo soprattutto dai più giovani era stato coinvolto recentemente anche in diverse amichevoli di beneficenza, in cui aveva collezionato la scena per la sua esuberanza e simpatia.

E invece ecco la doccia fredda, con l'assenza di Cristiano Ronaldo che lo avrebbe letteralmente sconvolto. Proprio per questo si è rivolto ai social media per condividere la sua "disperazione" (proprio lui che per l'occasione si era presentato anche con la maglia numero 7 dei Red Devils) attutita in parte dal fatto di aver comunque conosciuto altre grandi glorie del club. E in un video sui social è stata immortalata la partita nella partita di Ishowspeed, che in uno speciale stand in tribuna ha potuto assistere al match. Grande entusiasmo quando è stato immortalato sui maxi-schermi, anche se la delusione per il non aver potuto incontrare Ronaldo è stata forte.