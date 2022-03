Si gira verso gli spalti e resta gelato, il gesto del tifoso è orribile: “Grazie a chi l’ha fermato” Bruttissimo episodio in occasione dell’ultimo match della Liga, con un calciatore che ha ricevuto pesantissimi insulti da parte di un tifoso avversario. Scena vergognosa.

A cura di Marco Beltrami

Gol, giocate, episodi particolari e le emozioni legate al pallone sono passate in secondo piano in Spagna. Tutto a causa di un brutto episodio che purtroppo ha catalizzato l'attenzione nella Liga, il massimo campionato di calcio iberico. Una scena che ha evidenziato che il fenomeno del razzismo, anche all'interno degli stadi, è tutt'altro che debellato. Vittima del tutto, un giocatore del Cadice rimasto incredulo per quanto accaduto in occasione della partita in casa del Granada. Una scena che ha fatto il giro del mondo, sottolineando ancora una volta la necessità di un'ulteriore stretta sui provvedimenti.

Nel secondo tempo dell'ultimo match del campionato, disputato nel posticipo del lunedì, il difensore della formazione ospite Carlos Akapo ha lasciato il campo richiamato in panchina dal suo allenatore. Avvicinatosi a bordo campo, il centrale della Guinea Equatoriale, è stato apostrofato in malo modo da alcuni tifosi di casa. Le telecamere hanno immortalato la scena, con il peggio che è arrivato dopo: quando Akapo si è girato a guardare i sostenitori avversari posizionati subito dopo i tabelloni pubblicitari, a ridosso del campo, non gli è sfuggito un becero gesto da parte di uno di loro.

Un tifoso con il volto parzialmente coperto da una mascherina, si è reso protagonista di un gesto razzista imitando una scimmia. Carlos Akapo è sembrato incredulo e infatti, ha continuato a guardare in direzione del sostenitore, che è stato rimproverato da uno dei suoi vicini. Delusione enorme da parte del calciatore che non ha reagito, ma ha poi richiamato l'attenzione degli ufficiali di campo e dell'arbitro, prima di accomodarsi in panchina.

La scena avvenuta sugli spalti dello stadio Los Carmenes di Granada ha fatto il giro del web e delle TV e il Granada ha subito preso le distanze, aprendo anche un'indagine volta ad individuare il responsabile, con sanzioni pesanti dietro l'angolo.: "Il Granada CF condanna fermamente qualsiasi atto di razzismo e non tollererà alcun comportamento nel suo stadio che rifletta un atteggiamento intollerante o discriminatorio nei confronti dei giocatori o dei tifosi che vengono al nostro stadio".

Purtroppo anche in altre occasioni in stagione, ci sono stati degli episodi discriminatori nel calcio, anche in Spagna. Akapo che ha incassato la solidarietà di compagni, avversari e colleghi ha parlato chiaro ai microfoni di El Larguero, raccontando quanto accaduto: "Ci sono stati tre o quattro ca**oni. So che è sbagliato, ma non rappresentano affatto i tifosi del Granada. Ma soprattutto c'è stato uno che ha insistito e mi ha chiamato scimmia. Da un lato mi colpisce e dall'altro dobbiamo dare visibilità affinché queste persone non vadano negli stadi". E non manca anche un ringraziamento speciale: "Grazie mille anche ai tifosi del Granada che gli hanno detto di fermarsi. Cercherò di dimenticare tutto. Il calcio è valori di rispetto.'