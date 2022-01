Show di Balotelli in Turchia: in campo solo 8 minuti, doppio messaggio all’Italia di Mancini Mario Balotelli tornerà tra i convocati della Nazionale nello stage di fine mese e intanto nel match vinto dal suo Adana Demirspor contro il Karagumruk pur giocando solo 8 minuti è assoluto protagonista con un gol e un assist che sembrano essere due chiari messaggi mandati al CT Roberto Mancini.

A cura di Michele Mazzeo

Il prossimo ritorno nel giro della Nazionale italiana (farà parte dei 35 convocati per lo stage in programma a fine mese) sembra aver fatto bene a Mario Balotelli. Nel giorno in cui la notizia della sua convocazione è divenuta pubblica infatti il 31enne attaccante ex Inter e Milan è stato assoluto protagonista del match vinto 5-0 dal suo Adana Demirspor contro il Karagumruk dei connazionali Viviano, Biraschi e Borini pur giocando soltanto otto minuti.

Super Mario, al rientro dopo la lunga assenza per la positività al Covid, parte dalla panchina e l'allenatore Vincenzo Montella lo manda in campo solo all'82' con la sua squadra in vantaggio per 3-0 e in superiorità numerica grazie all'espulsione dell'ex Inter Karamoh. Passa soltanto un minuto e il centravanti azzurro trova il gol, il nono stagionale (alla 21a presenza), finalizzando una bella azione manovrata.

Una rete che sembra essere un chiaro messaggio al ct Roberto Mancini che, pur riportandolo nel giro dell'Italia dopo 3 anni di assenza, non è ancora del tutto convinto se puntare su di lui per la gara del play-off per il Mondiale contro la Macedonia del Nord (e per l'eventuale spareggio finale con la vincente di Turchia-Portogallo). E il fatto che abbia condiviso sui propri social il video dell'azione in cui ha trovato la rete sembra confermare che vuole che sia visto anche, e soprattutto, in Italia.

Nonostante la lunga assenza, Mario Balotelli ha grande voglia di dimostrare il suo valore e al 90′ del match contro il Karagumruk si rende nuovamente protagonista servendo anche l'assist (con un perfetto lancio di 50 metri) per la rete del 5-0 di Akgün che arriva pochi secondi prima del fischio finale dell'arbitro. Chiara dunque la volontà del classe '90 di convincere Mancini con le prestazioni sul campo e a suon di gol e assist, proprio ciò di cui, dopo il grave infortunio di Chiesa e il momento difficile di Belotti, il commissario tecnico è alla disperata ricerca.