Shakira senza Piqué al suo fianco, le prime immagini felici della cantante colombiana Shakira appare rinata dopo il grande dolore della separazione da Piqué: le immagini al mare in compagnia.

A cura di Paolo Fiorenza

Credit: Jordi Martin

La vita va avanti, deve andare avanti, anche se il cuore è stato fatto a pezzi dall'ex compagno Piqué, anche se gli ultimi 12 anni adesso non sembrano più una favola ma una dolorosa parentesi tra un prima e un dopo, con in mezzo i due figli arrivati nel frattempo, Milan e Sasha, rispettivamente di 9 e 7 anni. Successo e fama planetari, Grammy Awards, ricchezza sconfinata: per Shakira tutto è passato in secondo piano quando gli ostacoli del cuore hanno messo la 45enne colombiana sullo stesso piano di tante persone meno famose che soffrono per amore.

Da inizio anno è stata una lenta agonia per la relazione tra la stella della musica latino-americana e il difensore del Barcellona, con lui sempre più lontano e lei a cercare di tenere attaccato qualcosa che ormai si era rotto definitivamente. Terapia di coppia? No, grazie, ha risposto Piqué, sempre più entrato nell'ordine di idee di separare la sua strada da quella di Shakira. Il calciatore è stato spesso avvistato a fare vita da single nelle notti catalane assieme al compagno di squadra Riqui Puig, fino ad arrivare alla scoperta del suo tradimento con una 22enne: quello è stato il punto di non ritorno agli occhi di Shakira e di lì a poco è arrivato il comunicato sulla separazione.

Shakira e Piqué felici, era il 2019

Da allora la colombiana, dopo aver messo fuori casa il giocatore, che è tornato a vivere nella sua casa da scapolo, ha cercato di rimettere assieme la propria vita, rituffandosi nel lavoro – con l'uscita di una nuova canzone e varie presenze televisive – e dedicandosi ai propri figli, che rischiano di diventare il motivo del contendere con Piqué, fermamente contrario a farli portare a Miami dalla madre e allontanarli così dall'ambiente di Barcellona dove sono cresciuti.

Ma ora per la prima volta, laddove Piqué è già stato fotografato in Svezia con quella che dovrebbe essere la sua nuova fiamma, anche Shakira viene paparazzata in momenti della sua vita privata che testimoniano come un raggio di sole si stia facendo strada nel suo cielo. Il giornalista Jordi Martin, del programma ‘El gordo y la flaca', ha catturato la colombiana in vacanza assieme ai figli nella sua casa sulle spiagge della Cantabria – nel nord della Spagna – praticando uno degli sport che più li appassionano, il surf (nel video qui sotto tutti gli scatti).

Esattamente un anno fa Shakira era in quella stessa casa a trascorrere le vacanze con Piqué e ora è lì soltanto con i suoi figli. Nelle immagini si vede la cantante sorridere sulla tavola che solca le onde, senza notare che qualcuno la sta fotografando. In una foto la si vede felice assieme ad un uomo, che secondo i giornalisti del programma dovrebbe essere il suo istruttore di surf. È tempo di voltare pagina per la colombiana: Piqué ormai è il passato.