Sfogo di Dembélé nello spogliatoio all’intervallo di Francia-Spagna: i compagni reagiscono male

La Francia vive ore difficili dopo l’eliminazione dal Mondiale: il discorso di Dembélé nello spogliatoio divide il gruppo e aumenta le tensioni prima della finale per il terzo posto.

Che aria tira in casa Francia? La delusione e l'amarezza per la sconfitta in semifinale contro la Spagna potrebbero avere strascichi importanti nello spogliatoio che si prepara a chiudere i Mondiali 2026 con la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra. Questo perché in occasione dell'ultimo match c'era molta frustrazione all'interno di un gruppo che ha visto sgretolarsi le sue certezze. Uno dei più delusi e arrabbiati è stato Ousmane Dembélé.

Dembélé si sfoga contro i compagni durante Francia-Spagna

A quanto pare però invece di prendere l'intervento del compagno come uno sprone, i giocatori si sono un po' infastiditi. Infatti la maggior parte di loro ha considerato l'intervento di Dembélé eccessivo, anche perché Dembélé sarebbe stato il primo a non brillare per grinta e reattività. Insomma il tutto è stato letto come un tentativo mal riuscito di scaricare le responsabilità sugli altri. Il risultato? Altro che scossa, l'aria nello spogliatoio è diventata molto pesante con frustrazione e rabbia all'interno dello spogliatoio.

La delusione di Dembélé

Frustrazione e delusione in casa Francia

A quanto pare molti compagni di Dembélé avrebbero fatto riferimento al suo modus operandi e alla sua necessità di spostare il focus dalla sua prestazione assolutamente deludente. Solo nella fase finale dell'incontro si è visto qualcosa sul campo in termini di aggressività, quando però ormai le cose erano decisamente compromesse. Ora tutti dovranno cercare di ritrovare la voglia di remare nella stessa direzione nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra. Impresa non semplice quando si passa dallo status di favorita numero uno per la vittoria del titolo a quello di lottare per la medaglia di bronzo.

Arriva Zidane, gestore di campioni

Una partita e poi Dembélé e tutti i calciatori della Francia romperanno le righe, per dedicarsi alle vacanze e poi agli impegni con i club. Al ritorno in nazionale ci sarà una novità non di poco conto con Zidane che dovrebbe prendere il posto di Deschamps. E sicuramente una delle doti di Zizou è quella di essere bravo nella gestione dei campioni e delle prime donne di un gruppo di livello eccezionale. Chi meglio di lui dunque per cercare di ricomporre eventuali fratture?