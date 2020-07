Sarà Reggio Audace–Bari la finale dei playoff della Serie C 2019/2020. Il 22 luglio saranno le squadre di Massimiliano Alvini e Vincenzo Vivarini a contendersi l'ultimo pass per la promozione in Serie B. Nelle semifinali che si sono giocate questa sera gli emiliani hanno avuto la meglio sul Novara e i pugliesi hanno superano la Carrarese al San Nicola con il medesimo risultato: 2-1. In virtù del miglior piazzamento nella classifica ponderata la Reggio Audace ha un leggero vantaggio rispetto al Bari e così la finale si giocherà in casa degli emiliani al Mapei Stadium.

Bari-Carrarese 2-1

Nella gara più attesa, ovvero quella tra Bari e Carrarese, hanno avuto la meglio i pugliesi grazie ad un gol di Simeri all'ultimo minuto dei supplementari. Di Cesare aveva portato in vantaggio i galletti nella prima frazione ma Piscopo aveva trovato i pareggio al primo minuto di recupero dei tempi regolamentari e portato il match all'extra-time. Quando tutto lasciava pensare ad un epilogo ai calci di rigore l'attaccante napoletano ha infilato la rete della vittoria per la squadra di Vivarini e ha regalato la finale ai biancorossi. Carrarese sfortunata, colpisce due legni con Tedeschi e Calderini. Nel finale tensione in campo e tra le due panchine che lascia una macchia dopo una sfida bella e avvincente.

Reggio Audace-Novara 2-1

Nell'altra semifinale la Reggio Audace di Alvini ha battuto il Novara per 2-1 in virtù delle reti di Kargbo e Spanò. Per i piemontesi l'esperto Buzzegoli aveva trovato il pareggio poco prima dell'intervallo, ma non è bastato. I piemontesi hanno sfiorato il 2-2 ma sono stati fermati dal portiere Venturi e dal legno e in finale ci vanno gli emiliani. Partita molto fisica soprattutto nel finale ma la Reggiana porta a casa il risultato sperato e vola in finale.