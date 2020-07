Il Bari conquista la finale playoff di Serie C contro la Reggio Audace (la Reggiana) al termine di una gara molto tesa, agonisticamente combattuta e in bilico almeno fino a quando nel secondo tempo supplementare Simeri non ha infilato il gol del raddoppio e spinto i biancorossi pugliesi al match clou per la promozione in B contro gli emiliani. Dalla gioia dei padroni di casa alla rissa scoppiata in campo: è accaduto tutto nel giro di pochi minuti, i più "caldi" dal punto di vista emotivo. Tra Costa e Caccavallo volano parole grosse, sono faccia a faccia, si accende una rissa tra i protagonisti dell'incontro e l'arbitro fa fatica a riportare l'ordine. Estrae il cartellino e li manda entrambe sotto la doccia.

Rissa e minacce anche nel sottopassaggio

Non è finita: fuori anche due massaggiatori (uno per il Bari e uno per la Carrarese), tensione anche nel sottopassaggio mentre nel botta e risposta tra le squadre succede di tutto. "Ci vediamo dopo"… "vi aspettiamo" le minacce reciproche: parole dettate dall'adrenalina e dai nervi tesi di quei momenti in cui in ballo c'è tutta una stagione. Quella del Bari avrà una coda speciale il prossimo 22 luglio al Mapei Stadium per conquistare la Serie B. Così come per la semifinale, non si terrà conto del fattore campo e in caso di parità si procederà ai supplementari ed eventuali calci di rigore.

Simeri autore del gol che porta il Bari in finale

Il Bari di Vivarini ha ottenuto la vittoria con grande sofferenza ma altrettanta determinazione: passato subito in vantaggio con Di Cesare, è stato ripreso dalla Carrarese nei minuti di recupero (al 91°, quando il successo sembrava cosa fatta) grazie a un guizzo di Piscopo. Nei supplementari la rete decisiva di Simeri (su assist di Costa), proprio quando il match sembrava incanalato vero la lotteria dei calci di rigore.