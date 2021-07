DAZN trasmetterà in TV tutta la Serie A nel triennio 2021-2024. Questa è l'unica certezza al momento sul tema dei diritti televisivi con la piattaforma streaming che avrà la possibilità di far vedere ogni giornata tutte e 10 le partite in programma, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Queste ultime fanno parte del pacchetto 2 che non è stato ancora assegnato dopo che la Lega di Serie A non ha ritenuto valida la proposta di Sky. L'emittente satellitare rischia addirittura di rimanere senza Serie A. Ai microfoni di Repubblica, l'amministratore delegato di Sky Ibarra ha voluto tranquillizzare gli abbonati Sky: senza il campionato italiano, i costi dell'abbonamento caleranno.

Per il pacchetto relativo alla trasmissione di 3 partite di Serie A in co-esclusiva con DAZN nel triennio 2021-2024, non si è ancora trovata la quadra. L'offerta di Sky ha ricevuto 13 voti favorevoli (ne sarebbero serviti 14) e 7 sfavorevoli (quelli di Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina). Nel nuovo bando potrebbero arrivare le offerte di Mediaset e Amazon, con il rischio di Sky di "perdere" la Serie A.

Maximo Ibarra, amministratore delegato dell'emittente satellitare a tal proposito ha dichiarato: "Se la Serie A non ci fosse, ovviamente, ne scaleremo il costo dall’abbonamento ai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo. Ma i nostri clienti avranno sempre il vantaggio di una tecnologia all’avanguardia e di poter gestire tutto in un unico posto anche se in giro ci sono mille app diverse".

Una battuta anche sulla corsa ai diritti TV e sui motivi per cui Sky si è defilata dalla gara per i pacchetti uno e due. Ibarra non è rimasto convinto dalla "gestione" della Lega: "Le condizioni per noi sono diverse di quelle che ha avuto Dazn. Come si sa un provvedimento dell’Antitrust ci impedisce fino a maggio 2022 di acquisire i diritti in esclusiva, come ha potuto invece fare Dazn. E poi perché i diritti hanno un valore definito: abbiamo fissato un limite di prezzo oltre il quale non conveniva andare. La nostra offerta alla Lega prevedeva che accanto ad essa le stesse squadre di Serie A costruissero il canale della Lega: in questo modo si sarebbe arrivati ad eguagliare o addirittura a superare l’offerta che hanno accettato. Invece la Lega non ha voluto esplorare questa strada. Francamente non ho capito perché".