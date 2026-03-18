DAZN aumenta i prezzi dell’abbonamento ai piani Full e Family, ma non per tutti

DAZN ha rivisto il proprio listino prezzi con ritocchi in rialzo per i piani Full e Family. Ma esclusivamente per i nuovi abbonati. Chi lo è già potrà godersi allo stesso costo un portafoglio arricchito da nuovi eventi esclusivi come tutte le partite dei Mondiali 2026, gli Europei di Volley e i principali tornei di tennis, oltre a Tour de France e Giro d’Italia.

DAZN aggiorna il listino prezzi ma attenzione, tutto ciò riguarda esclusivamente i nuovi abbonati: solo i nuovi clienti infatti impattano nei nuovi prezzi che sono stati incrementati per i piani Full e Family da parte della piattaforma di sport in streaming che ha appena aggiornato la propria offerta, inserendo in vista dell'estate anche tutte le 104 partite dei Mondiali di calcio 2026.

Dall'ultimo aumento sono trascorsi ben due stagioni e ora si è passati ad un adeguamento di prezzo che, comunque, premia e tutela chi a DAZN è già abbonato. Entrando nello specifico, stato rivisto il piano annuale DAZN Full che offre l’accesso a tutti i contenuti di DAZN e permette la visione in contemporanea su due dispositivi diversi: incremento di 20 euro annui complessivi (da 359 a 379 euro) per il pagamento di 12 mesi e di 2 euro sul pagamento mensile (da 34,99 a 36,99 euro al mese). Anche il piano Family di DAZN viene rivisto e corretto, in un disegno più ampio che va a giustificare l'evidente impegno dell'ampliamento del proprio portafoglio di diritti a vantaggio degli abbonati.

Tra le principali novità DAZN ci sono tutte le partite della Coppa del Mondo 2026 (104 incontri), gli Europei di volley maschili e femminili del 2026 e del 2028, oltre all’integrazione dei canali Eurosport HD1 e HD2, che portano in catalogo eventi come Roland Garros, Giro d’Italia, Tour de France e UFC. Tutti eventi dei prossimi mesi che arricchiranno l'estate degli appassionati: chi è già abbonato potrà godersi tutto al medesimo prezzo, i nuovi con un leggero ritocco al rialzo.

DAZN piano Full e piano Family: le nuove tariffe per i nuovi abbonati

Piano Full

Full mensile (con possibilità di svincolo) – 46,99 euro

Full annuale (con pagamento dilazionato in 12 mensilità) – 36,99 euro

Full annuale (con pagamento in unica soluzione) – 379 euro, pari a circa 31,6 euro al mese

Piano Family