Serie A, il calendario delle partite dell’8^ giornata di campionato: i big match in programma

Torna in campo la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Le partite dell’8^ giornata di campionato si giocheranno tra sabato 16 e lunedì 18 ottobre. Apre l’anticipo di sabato Spezia-Salernitana e chiude il posticipo di lunedì Venezia-Fiorentina. Due i big match attesi per questo turno: Lazio-Inter (domani alle 18:00) e Juventus-Roma (domenica alle 20.45). Ecco il calendario delle partite dell’ottavo turno di Serie A.