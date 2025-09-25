Sergio Ramos tenta il ‘cucchiaio’ su rigore ma il portiere capisce tutto: una figuraccia senza precedenti

Sergio Ramos protagonista in negativo nella disfatta dei Rayados di Monterrey contro il Toluca. La squadra dell'ex leggenda del Real Madrid ha perso 6-2 nella partita della Liga MX e ha perso l'opportunità di poter agganciare la vetta della classifica: oltre alle difficoltà di squadra, il difensore spagnolo ha sbagliato un calcio di rigore quando la partita era sul risultato di 0-1 e avrebbe allungato il vantaggio per la sua squadra.

Il ‘cucchiaio' dell'ex capitano del Real è finito nelle mani del portiere avversario, che ha intuito la conclusione e è rimasto fermo al centro della porta: una figuraccia senza precedenti per Sergio Ramos, che è sempre stato uno specialista dei tiri dagli undici metri.

Sergio Ramos tenta il ‘cucchiaio' su rigore ma il portiere del Toluca capisce tutto

Sergio Ramos e i Rayados avevano impattato bene il big match contro il Toluca ed erano in vantaggio per 1-0 grazie al gol di German Berterame quando al 20′ è stato assegnato un calcio di rigore alla squadra di Monterrey: il difensore spagnolo si è presentato sul dischetto e ha tentato un ‘Panenka', un colpo sotto, convinto che il portiere si tuffasse da una parte o dall'altra. Il problema è stato che l'estremo difensore del Toluca non si è mosso e si è ritrovato la palla tra le mani senza troppi problemi.

In meno di 15 minuti il Monterrey si era ritrovato sotto per 3-1 e la partita è stata irrimediabilmente compromessa: il 6-2 finale fa capire bene l'importanza di quell'episodio e come sarebbe potuta cambiare la gara.

Non è bastato l'ingresso di Anthony Martial nella ripresa per dare una scossa al Monterrey, che con una vittoria avrebbe potuto conquistare il primo posto in classifica mentre con la prima battuta d'arresto in campionato da metà luglio ha permesso al Toluca di agganciarli al secondo posto.

Dopo due partite senza vittorie contro squadre in lizza per il titolo, i Rayados di Sergio Ramos cercheranno di ritrovare la vittoria nel prossimo match, in programma sabato, contro il Santos Laguna per provare ad avvicinare la vetta.