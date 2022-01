Sergio Ramos scalda la panchina al PSG: spunta un atto di indisciplina nell’intervallo Sergio Ramos in panchina per 90′ nel big match tra Olympique Lione e PSG: il difensore non la prende bene e spunta un atto di indisciplina nell’intervallo.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Ramos non sta vivendo la stagione che tutti si aspettavano al Paris Saint-Germain. L'ex capitano del Real Madrid ha giocato solo due partite in questa stagione in Ligue 1 e non scende in campo dallo scorso 22 dicembre, quando è stato espulso dopo essere entrato nell'intervallo contro il Lorient. Non proprio l'apporto che la dirigenza e i tifosi parigini si aspettavano dal difensore spagnolo.

Ieri è andata in scena l'ennesima puntata di una stagione che si sta tingendo sempre più di giallo. Sergio Ramos non ha giocato un minuto nell'ultima partita che il PSG ha pareggiato per 1-1 contro l'Olympique Lione, nonostante abbia superato l'infortunio al polpaccio, ma un episodio ha fatto discutere molto sia in Francia che in Spagna e spiega bene il momento che sta vivendo il calciatore: l'ex capitano del Real non è rientrato dagli spogliatoi come il resto dei compagni dopo la pausa e così non ha visto i primi minuti di gioco del secondo tempo della sua squadra.

Questo dettaglio è stato catturato dalle telecamere di Deportes Cuatro, che hanno immortalato Ramos mentre rientrava in ritardo dopo l'intervallo: questo gesto non è piaciuto in casa PSG e a creare ancora più malumore, soprattutto tra i tifosi, ci ha pensato anche il mancato riscaldamento insieme ai suoi compagni per tutto l'arco della gara di Lione. Né prima, né durante, né dopo.

Mauricio Pochettino ha analizzato in maniera chiara l'assenza di Sergio Ramos dalla formazione titolare in una delle gare più importanti del campionato francese: "Dall'esordio non ha giocato molto. Deve continuare a lavorare e trovare la forma fisica migliore. Abbiamo tante partite davanti a noi, di sicuro giocherà. C'è molta concorrenza, spero di poter contare su di lui per le prossime partite. La decisione di oggi è caduta su Marquinhos e Kimpembe. È una scelta tecnica".

Finora il calciatore andaluso è sceso in campo per un totale di 175 minuti tra Ligue 1 e Coupe de France: numeri lontanissimi dalle aspettative che a Parigi avevano e hanno nei confronti di Sergio Ramos.