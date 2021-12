Il PSG rischia la figuraccia, Sergio Ramos sfiora lo psicodramma: poi arriva Icardi Alla terza presenza con il PSG è arrivata la prima espulsione di Sergio Ramos: due ammonizioni in quattro minuti a Lorient, dove Icardi evita la sconfitta a Pochettino nel recupero.

A cura di Vito Lamorte

Ci si aspettava ben altro da Sergio Ramos quando è arrivato al Paris Saint-Germain ma, finora, l'acquisto del difensore spagnolo non ha soddisfatto né i tifosi né la società. L'ex difensore del Real Madrid è stato fuori per molte gare a cause di problemi fisici e ha giocato la prima partita alla fine di novembre: in seguito si è fermato di nuovo e la seconda presenza è arrivata a metà dicembre. Fino a stasera, terza presenza in casa del Lorient.

Entrato dopo l'intervallo al posto di Nuno Mendes, Sergio Ramos è stato espulso per la prima volta da quando è in Francia dopo due cartellini gialli rimediati in soli quattro minuti: il classe 1986 si è mosso posizione al centro della difesa accanto a Marquinhos e non ha inciso molto sulla partita, ma questa doppia sanzione ha rischiato di complicare ancora di più la rimonta della squadra di Mauricio Pochettino.

Al minuto 82 è arrivata la prima ammonizione e solo quattro minuti l'arbitro gli ha riservato la seconda sanzione che ha portato Sergio Ramos a prendere l'ennesima espulsione della sua carriera.

Nonostante abbia giocato i minuti finali con dieci minuti, il Paris Saint-Germain è riuscito a pareggiare la partita a tempo scaduto grazie ad un gol di Mauro Icardi dopo che il Lorient si era portato si era portato in vantaggio con un bel tiro di Monconduit poco prima dell'intervallo.

Quando sembrava che la gara fosse decisa, nel recupero Hakimi ha fatto vedere tutta la sua qualità con una giocata spettacolare sulla destra e con un cross perfetto ha pescato Maurito in area, che ha salvato la sua squadra da una sconfitta ormai certa.

Il PSG continua a essere capolista solitaria della Ligue 1 con 46 punti raccolti in 19 giornate, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Il club parigino tornerà in campo nel nuovo anno prima contro il Vannes per la Coupe de France, il 2 gennaio 2022, e in Ligue 1 andrà a far visita al Olympique Lione per un match di grande prestigio il 9 gennaio.