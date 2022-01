Sergio Ramos addolorato, è morto il suo cane Jagger: “Addio grande capobranco” Sergio Ramos e la moglie, Pilar Rubio, hanno condiviso sui social la tristezza per la morte di Jagger, il cane che avevano chiamato così in onore di Mick Jagger dei Rolling Stones. È l’ottavo fedele amico di una piccola famigliola di animali allevata dalla coppia.

Sergio Ramos ha condiviso una storia sui social dedicando un messaggio al cane Jagger morto

"Addio grande capobranco". È il messaggio che Sergio Ramos ha condiviso sui social network per dare l'ultimo saluto all'amico fedele, Jagger. Il pastore tedesco era l'ottavo di una serie di cani che la coppia ha allevato con grande affetto e passione per gli animali. Sia il calciatore del Paris Saint-Germain sia sua moglie, Pilar Rubio, hanno voluto esternare il loro dolore pubblicamente per la perdita del più "anziano della famiglia" al quale avevano dato il nome della rockstar dei Rolling Stones, Mick Jagger. Non è stata l'unica dedica speciale, anche a un altro esemplare è stata chiamata come una band, Thin Lizzy.

"Quelli che mi restano sono i ricordi… non riesco a pronunciare parole – si legge nel post su Instagram della consorte del calciatore -. Ti amo molto. Riposa in pace", è il teso a corredo di alcune immagini del cane, tra i preferiti della coppia. Quanto al calciatore, oltre a condividere la sortita social della moglie, ha voluto aggiungere anche altro: "Mio caro Jagger… DEP", concedendo alla platea dei suoi follower anche video della lunga amicizia con Jagger, l'ottavo cane dopo Tamgo, Chulo, Lizzy, Tana, Zafiro, Bella e Lobo.

La moglie di Sergio Ramos, Pilar Rubio, con alcuni fedeli amici

"Chi di voi ama gli animali o vive con loro saprà esattamente cosa intendo", scrisse qualche tempo fa Pilar Rubio sul suo blog raccontando della tenerezza e dell'amore incondizionato per gli animali da parte sua e del marito calciatore.

La passione di Sergio Ramos per i cani è molto comune anche ad altri calciatori. Marcelo, ex compagno di squadra nel Real Madrid, si è fatto spesso fotografare assieme a Lola, un esemplare di Terranova. Hulk è il mastino che Lionel Messi ha spesso mostrato nei suoi post sui social network. A Napoli è nota la passione di Dries Mertens e della moglie, Kat, per i piccoli amici a quattro zampe (juliette è il nome del cagnolino che fa parte della loro vita). Ozil, altra ex stella delle merengues volle accanto a sé un cucciolo di cane che chiamò Balboa, in onore del pugile Rocky impersonato da Silverster Stallone. Santi Cazorla battezzò Zlatan il suo fedele amico e poi c'è chi come Pogba non ha badato a spese per acquistare una guardia del corpo molto speciale: un rottoweiler da difesa pronto a proteggerlo.