Non è stata una buona serata per Kevin Lasagna a Marassi. L'attaccante di Suzzara è approdato al Verona nella scorsa sessione di mercato invernale per portare in dote qualche gol in più all'attacco di Ivan Juric ma con la maglia gialloblù non ha ancora timbrato e nella gara pareggiata in casa del Genoa è stato uno dei protagonisti in negativo per gli scaligeri. Il numero 92 della squadra veneta in due occasioni poteva fare gol e indirizzare il match su binari diversi ma in entrambe le situazioni non è stato freddo e la palla non ha mai oltrepassato la linea tra i pali della porta di Mattia Perin.

Nel primo tempo Lasagna si è presentato a tu per tu con il portiere rossoblù dopo aver vinto un contrasto con un difensore e ha calciato in porta convinto di aver spiazzato il numero uno del Grifone: effettivamente Perin è andato da una parte e la palla dall'altra ma la sua corsa si è spenta sui tabelloni pubblicitari. Il sentimento più evidente tra i protagonisti del secondo anticipo della 23a giornata della Serie A 2020-2021 era l'incredulità, perché nessuno immaginava un finale così. Nella ripresa si è messa anche la sfortuna a punzecchiare il centravanti dell'Hellas: Lasagna all'inizio del secondo tempo ha saltato in dribbling il diretto avversario e con un grande tiro di sinistro ha colpito il palo alla destra di Perin. Stavolta ad essere incredulo è proprio l'ex punta dell'Udinese e del Carpi, che quando ha visto la palla respinta dal legno.

Non è stata una bella serata per l'attaccante gialloblù che si è mosso tanto ma non è riuscito a trovare la via del gol e Lasagna non gonfia le reti avversarie da ormai 40 giorni: l'ultima rete della punta lombarda è arrivata con la maglia dell'Udinese nella gara persa contro il Napoli per 2-1. Il bilancio di quest'anno è di 2 reti in 22 partite tra campionato e Coppa Italia.