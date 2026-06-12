Senesi convocato ai Mondiali mentre era a Ibiza, il video della fidanzata nel momento della chiamata

Marcos Senesi è stato convocato in extremis per i Mondiali, la sua fidanzata Kelci Bowers ha immortalato la telefonata con il CT dell’Argentina.

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Mors tua vita mea. Locuzione latina sempre valida. Leonardo Balerdi dopo una splendida stagione era stato convocato dall'Argentina per i Mondiali 2026. Ma a pochi giorni dall'esordio ha riportato un infortunio, che gli impedisce di disputare la manifestazione più ambita. Al suo posto è stato convocato Marcos Senesi, che è diventato virale non tanto per la convocazione in sé ma per il video pubblicato dalla sua fidanzata, Kelci Bowers, che ha immortalato il momento in cui il difensore chiacchiera con il CT Scaloni.

Balerdi si infortuna, Senesi va a fare i Mondiali

Marcos Senesi i Mondiali li aveva inseguiti per tutta la stagione, che è stata eccellente. Con il Bournemouth è stato autore di un campionato splendido, sesto posto, storico, e qualificazione in Europa League. Senesi è stato un uomo mercato, perché non rinnovando con i Cherries era libero a costo zero. Ha deciso di giocare con il Tottenham, che ha già ufficializzato l'affare. Niente Mondiali e vacanze, prima e dopo la firma con gli Spurs. Così pensava. E invece vacanze e poi Mondiali con i campioni del mondo in carica.

Da Ibizia alla Coppa del Mondo con l'Argentina

Balerdi è stato escluso a causa di un infortunio. Scaloni ha valutato e ha scelto Senesi, ha preso il telefono e lo ha chiamato. Forse in cuor suo ci sperava. Impossibile non sapesse dell'infortunio di Balerdi. Ma non avendo certezze è rimasto in vacanza, passando da Miami a Ibiza, e lì ha ricevuto la telefonata che gli cambia la vita. Quando Scaloni ha chiamato, il difensore ha risposto e la sua dolce metà ha immortalato la conversazione in un video.

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La telefonata con il CT postata da Kelci Bowers

Kelci Bowers, di professione calciatrice, ha ripreso la telefonata, girando un video, postato poi online, nel quale spiega l'accaduto aggiungendo che stavano per andare a cena quando è squillato il telefono: "Siamo appena tornati da Miami, dov'eravamo stati in vacanza e siamo venuti a Ibiza solo per goderci un po' di relax e rilassarci. Sapevamo dell'infortunio di un difensore ed eravamo in tensione. Ci speravamo e adesso Marcos è stato convocato per il Mondiale. Questo è ciò per cui entrambi abbiamo pregato, ogni giorno lui ci ha pensato, è una follia".