Segna ed esulta sollevando una rosa al cielo: la dolce dedica alla mamma morta di cancro L’attaccante del Lille, capocannoniere in Ligue 1, dopo aver segnato un gol ha voluto omaggiare la madre morta di cancro due anni fa celebrando il gol con una rosa.

A cura di Alessio Morra

Di esultanze passate alla storia ce ne sono tantissime, ma quella dell'attaccante del Lille Jonathan David è senz'altro una delle più belle, delle più tenere di sempre. Perché il canadese dopo aver segnato un gol decisivo al Bordeaux ha omaggiato la madre scomparsa due anni fa prendendo una rosa prima di baciarla e di alzarla verso il cielo.

Jonathan David è uno dei tanti talenti scoperti dal Lille, mercoledì sera dopo aver realizzato il gol del 3-2 al Bordeaux ha fatto commuovere tutti quelli che stavano seguendo l'incontro ma anche tutti quelli che hanno poi visto il video e le immagini della sua esultanza. Un gesto che non ha eguali e che commuove davvero. David all'84' supera il potere avversario e dopo averlo fatto prende una rosa a bordo campo, la bacia e guarda verso il cielo. Quello è il suo modo di omaggiare la madre Rose, scomparsa nel dicembre di due anni fa, all'età di 52 anni, dopo aver lottato con il cancro. Un tributo unico, molto dolce e che merita gli applausi. Il giocatore canadese non ha scelto a caso la rosa, perché quello era il nome della madre.

David è un attaccante giovane di talento e già affermato. Nato a Brooklyn da genitori haitiani, quando aveva solo 6 anni è emigrato con la famiglia in Canada, ed ha il passaporto di quel paese. David gioca con la nazionale della foglia d'acero con cui cerca la Qualificazione al Mondiale 2022, ed è uno dei punti di forza con l'esterno del Bayern Davies.

Attaccante svelto e tecnico lo scorso anno ha dato un grande contributo al Lille, che ha vinto sorprendentemente e per la terza volta la Ligue 1. Il ventunenne in questa stagione ha segnato già 12 gol in campionato (oltre a due in Champions). David è il capocannoniere del campionato francese e può vantarsi perché alle sue spalle ci sono Mbappé, Neymar e Messi, tre dei migliori giocatori al mondo.