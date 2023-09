Segna caterve di gol, ma il club lo scambia per due container: affare singolare di mercato Aziz Njoya Njifakue ha cambiato squadra in Romania per un motivo molto singolare. In cambio il club proprietario del suo cartellino ha ottenuto due container.

A cura di Marco Beltrami

Il mercato estivo ormai è chiuso e gli unici affari possibili ora sono quelli relativi a giocatori svincolati. Non sono mancate le operazioni da record in questa sessione, come quella relativa a Declan Rice acquisto più costoso dell'estate, con i 116 milioni di euro versati dall'Arsenal per strapparlo al West Ham. Ma qual è stata la trattativa più curiosa? Una menzione speciale in tal senso la merita quella relativa al trasferimento di Aziz Njoya Njifakue.

Questo attaccante camerunense gioca in Romania e ha lasciato il segno a suo di gol. Il suo trasferimento in questa sessione di trattative ha fatto discutere proprio alla luce del suo indiscutibile valore per la categoria. Il ragazzo ha messo a referto nell'annata scorsa la bellezza di 44 gol complessivi tra Coppa e campionato, ovvero la Lega 4 Timis con la maglia del CSM Lugoj. Impossibile resistere alle sirene di un club più prestigioso, ovvero il Viitorul Pandurii Târgu-Jiu che milita in seconda divisione.

Ma come si è concretizzato l'affare che ha portato il 27enne a cambiare squadra? Per comprare Aziz Njoya Njifakue il CSM non ha messo sul piatto liquidi, ma ha voluto assecondare una richiesta molto particolare della società che lo ha messo sul mercato. In un comunicato infatti è stato spiegato: "Stiamo perdendo il numero 9 della squadra, dopo un periodo in cui ha segnato un numero impressionante di gol. Questo lo ha fatto finire nel mirino di una squadra di seconda lega, l'ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu. E' meglio per tutti. Auguriamo successo sia a chi lo ha acquistato che al giocatore. La società ha perso da una parte, ma ha vinto dall'altra".

Ma qual è il senso di quest'ultima frase? A spiegato è stato sempre il club nella risposta ad un tifoso sempre sui social. La squadra che milita nella Lega 4 ha spiegato: "Il club ha ricevuto due container, che utilizzeremo come spogliatoi nella nuova sede del liceo Agricol". Il centravanti camerunense dunque è stato scambiato con due container, anche questo è calciomercato e bisogna fare di necessità virtù.