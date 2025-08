Scott McTominay Pallone d’oro 2025: perché il calciatore del Napoli è nella lista dei 30 candidati

Dall’Inghilterra rimbalza l’indiscrezione clamorosa sulle prossime nomination. Il calciatore s’è preso in Italia e in azzurro tutto quanto il Manchester United gli aveva negato.

Scott McTominay candidato al Pallone d'Oro 2025, il suo nome inserito nella lista dei 30 giocatori in nomination per l'assegnazione del premio prestigioso. La crescita esponenziale al Napoli ha portato il 28enne calciatore scozzese (migliore dello scorso campionato) sotto quei riflettori che a Old Trafford erano lontani da lui. Il Manchester United non ha creduto nelle sue qualità e lo ha lasciato partire, Antonio Conte lo ha trasformato in una delle pedine chiave della squadra che ha vinto lo scudetto. Magari non avrà grandi opportunità per mettere le mani sul trofeo tanto ambito ma la presenza nel novero ristretto è merito che ha ottenuto sul campo, mettendosi "a faticare", secondo la mentalità che il tecnico salentino ha inculcato a tutta la squadra.

Lo spiffero dall'Inghilterra: McTominay nella prestigiosa lista dei 30 candidati

L'indiscrezione sulla prestigiosa nomination rimbalza dall'Inghilterra (dove c'è chi morde le mani e ne rimpiange l'addio per quanto messo in mostra in azzurro) e in attimo arriva in Italia alla velocità di un clic. È il giornalista d'Oltremanica, Sam Cohen, a caldeggiare la notizia spiegando anche che nelle prossime ore potrebbero altre, interessanti novità al riguardo. Un post su X ha messo in moto la macchina social: "Congratulazioni, Scott!", scrive il reporter che cita l'impresa compiuta nell'ultima edizione della Serie A.

I numeri dello scozzese, miglior calciatore in A nell'anno dello scudetto

Fu l'ex dei Red Devils a segnare (sforbiciata bellissima) la rete che sbloccò le marcature nella sfida decisiva con il Cagliari: il 13° sigillo (oltre a 6 assist) su 36 presenze complessive accumulate nella prima esperienza sotto il Vesuvio. I numeri dicono molto ma non tutto, entrano nel corredo accessorio delle prestazioni che hanno fatto di lui il centrocampista che ha avuto un impatto devastante in Serie A, sia per continuità di rendimento sia per tecnica sia per collocazione tattica.

Valore di mercato raddoppiato da quando è a Napoli

McTominay è stato acquistato un anno fa: per averlo il Napoli versò nelle casse del Manchester United 30 milioni di euro circa. Oggi, alla luce della grande stagione disputata, il costo del suo cartellino s'è rivalutato: secondo il sito specializzato, Transfermarkt, adesso vale almeno 50 milioni. Una quotazione che, se il calciatore riuscirà a ripetersi complice anche la partecipazione alla Champions, è destinata ad aumentare. Scott ha un contratto fino al 2028 e guadagna uno stipendio lordo di 5.6 milioni di euro a stagione.