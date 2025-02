video suggerito

Scoppia una rissa clamorosa dopo Flamengo-Botafogo: Alex Barboza torna a casa senza un dente Alla fine della partita tra Flamengo e Botafogo è scoppiata una maxi rissa dove Barboza ha avuto la peggio: ha ricevuto un pugno in faccia da un avversario.

A cura di Ada Cotugno

La partita tra Flamengo e Botafogo si è conclusa nel modo peggiore possibile: dopo il triplice fischio tutti i giocatori hanno scatenato una rissa in campo che ha coinvolto decine di persone ed è durata diversi minuti prima che l'arbitro riuscisse a sedarla. Nel caos generale sono volati anche dei pugni e ad avere la peggio è stato il difensore Alex Barboza che ha perso un dente durante un duro scontro con un avversario.

La squadra di casa ha vinto per 1-0 e a fornire l'assist decisivo è stato l'ex Juventus Danilo, ma poi tutto è velocemente precipitato proprio alla fine della partita, protraendosi anche negli spogliatoi dove i giocatori sono stati divisi a fatica. È stato un vero e proprio scandalo che ha fatto il giro del mondo e che si è concluso con tre cartellini rossi allo sfortunato Barboza, a Cleiton e a Gerson.

Scoppia la rissa tra Flamengo e Botafogo

Tutta la sfida si è giocata al limite, con le scintille che si potevano presagire fin dai primi minuti. Ma alla fine della partita valida per il Campeonato Carioca è accaduto quello che l'arbitro sperava di evitare: i giocatori e anche le panchine si sono riversati tutti in mezzo al campo per dare vita a una maxi rissa che ha coinvolto le due squadre, partita da una discussione tra Barboza e due giocatori del Flamengo.

I tre sono venuti alle mani e il difensore del Botafogo ha avuto la peggio: un avversario gli ha rifilato un pugno in faccia facendogli saltare un dente mentre dalla sua bocca colava sangue che si è riversato tutto sulla maglietta. Mentre tornava negli spogliatoi Barboza ha cercato di portare avanti la discussione ma per fortuna dopo quei minuti concitati l'onda della polemica si è calmata e non ci sono stati altri giocatori feriti.